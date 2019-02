फ्रांस के फेस्टिवल में पहुंची स्वरा भास्कर की वेब सीरीज 'रसभरी'

नई दिल्ली : बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की वेब सीरीज 'रसभरी' फ्रांस में सीरीज मैनिया इंटरनेशनल फेस्टिवल में मुकाबला करेगी. तनवीर बुकवाला निर्मित सीरीज फेस्टिवल में दिखाई जाएगी, जिसका आयोजन 22 मार्च से 30 मार्च तक होगा. यह दावा किया जा रहा है कि 'रसभरी' शॉर्ट फॉर्म कॉम्पटिशन में चयनित होने वाली पहली भारतीय सीरीज है.

स्वरा ने एक बयान में कहा कि 'रसभरी' जैसे शो का हिस्सा बनकर मेरे अंदर का कलाकार रोमांचित था और अब यह जानने के बाद कि हमारी सीरीज प्रतिष्ठित सीरीज मैनिया इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए चुनी गई है मैं रोमांच में हूं.

I always try 2 play characters which I’ve never seen on screen. With #Rasbhari's Shanoo, I hope we all get to see a character that sheds some light on today's society. Proud to be a part of this show by @ApplauseSocial @nairsameer @nixbhat @tansworld #ShantanuSrivastava #ComingUp pic.twitter.com/pCjhVAZsAD

— Swara Bhasker (@ReallySwara) June 7, 2018