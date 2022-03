The Kashmir Files: 9वें दिन भी नहीं रुकी इस फिल्म की तेज रफ्तार, 150 करोड़ के क्लब से एक कदम दूर

नई दिल्ली: 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमाए हुए है. इस फिल्म के 8 दिन का कलेक्शन दमदार है तो वहीं नौंवे दिन का कलेक्शन भी आ गया है. इस फिल्म के नौंवे दिन के कलेक्शन को देखकर इतना तो साफ है कि रविवार को ये फिल्म 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी.

बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 9वें दिन 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) फिल्म का कलेक्शन करीब 24 से 25 करोड़ है. खास बात है कि बीते 8 दिनों में इस फिल्म ने जितना कलेक्शन किया है उससे कहीं ज्यादा इसके नौंवे दिन का कलेक्शन है.

#TheKashmirFiles joins the ranks of ALL TIME BLOCKBUSTERS [ #Hindi films]… TRULY UNSTOPPABLE, REFUSES TO SLOW DOWN… Will cross ₹ cr today [ #Holi ]... Fri 3.55 cr, Sat 8.50 cr, Sun 15.10 cr, Mon 15.05 cr, Tue 18 cr, Wed 19.05 cr, Thu 18.05 cr. Total: ₹ 97.30 cr. #India biz. pic.twitter.com/Kzgd2SQDDN

'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) फिल्म 11 मार्च को रिलीज हुई थी. तब से अब तक के इस फिल्म के हर दिन के कलेक्शन की बात करें पहले दिन 3.55 करोड़, दूसरे दिन 8.50 करोड़, तीसरे दिन 15.10 करोड़, चौथे दिन 15.05 करोड़, पांचवें दिन 18 करोड़, छठे दिन 19.05 करोड़, सातवें दिन 18.05 करोड़, आठवें दिन 19.15 करोड़ और नौंवे दिन करीब 24 करोड़ का कलेक्शन किया. इस तरह ये फिल्म अब तक 140.45 करोड़ की कमाई कर चुकी है.

I was witness to the unparalleled hysteria of #JaiSantoshiMaa in 1975... It faced a mighty opponent in #Sholay, yet rewrote HISTORY then.

It's happened the second time, after 47 years... #TheKashmirFiles is also creating HISTORY... Demolishing records, setting NEW BENCHMARKS. pic.twitter.com/yfabnNLyI4

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 19, 2022