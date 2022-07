Pushpa 2: Allu Arjun से टकराएगा ये खतरनाक विलेन, इस हॉट एक्ट्रेस ने ली Samantha की जगह

Puhspa: The Rule: अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की फिल्म 'पुष्पा' (Pushpa: The Rise) का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म के डायलॉग से लेकर गानों तक, हर चीज ने लोगों के दिलों में जगह बनाई. ऐसे में दर्शक अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandana) की फिल्म 'पुष्पाः द राइज' के अगले भाग का इंतजार कर रहे हैं. फिछले काफी समय से फिल्म के दूसरे पार्ट यानी 'पुष्पाः द रूल' (Pushpa: The Rule) को लेकर काफी खबरें आ रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब 'पुष्पाराज' को टक्कर देने के लिए फिल्म के मेकर्स को विलेन मिल चुका है.

विजय सेतुपति होंगे विलेन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म 'पुष्पाः द रूल' (Pushpa: The Rule) के लिए पिछले कई दिनों से हैदराबाद के जुबली हिल्स में ऑडिशन चल रहे थे. अब मेकर्स ने मशहूर एक्टर विजय सेतुपति (Vijay Sethuptahi) को विलेन के रूप में चुन लिया है. फिल्म के पहले भाग में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) की जोड़ी ने फैंस को खूब एंटरटेन किया. दूसरे पार्ट में भी दोनों की जोड़ी फिर दिखाई देगी.

सामंथा की जगह लेंगी ये एक्ट्रेस

'पुष्पाः द राइज' के सुपरहिट गाने 'ऊ अंटावां' में सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) ने अपने ठुमकों से लोगों का खूब दिल जीता था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'पुष्पा द रूल' में भी जबरदस्त डांस नंबर होने वाला है लेकिन इस बार सामंथा रुथ प्रभु की जगह बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी (Disha Patani) लोगों को एंटरटेन करेंगीं. आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन की ये फिल्म अगले साल यानी 2023 में रिलीज होगी.

