19 दिनों में सारी साउथ फिल्मों की बाप निकली की इकलौती मूवी, 'कांतारा', 'केजीएफ' और 'बाहुबली ' को तो कुचल डाला

This Films Breaks All Records: बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों ने ताबड़तोड़ नोट छापे हैं. जिसमें रणबीर कपूर की 'एनिमल', 'सनी देओल' की बॉर्डर से लेकर अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा' भी शामिल है. लेकिन इन सभी फिल्मों की बाप एक ऐसी फिल्म निकली है जिसने सभी को एक झटके में रौंद डाला है. जानिए ये फिल्म कौन सी है.

19 दिनों में तोड़ा बॉलीवुड का रिकॉर्ड

इस फिल्म को रिलीज हुए महज 19 दिन हुए हैं. इन 19 दिनों में ये फिल्म नोट छापने की ऐसी हिट मशीन बन गई कि इसने साउथ की 'केजीएफ' से लेकर 'कांतारा' सभी फिल्मों को मात देकर ऐसा इतिहास रच दिया है कि इसके आसपास भी कोई फिल्म नहीं है. ये साउथ की इकलौती हिंदी वर्जन की फिल्म बन गई है जिसने भारत में 700 करोड़ के क्लब में एंट्री की है.

700 NOT OUT... #Pushpa2 scripts HISTORY... Inaugurates the ₹ 700 cr Club [on Day 19], setting a new benchmark... The phenomenal trending has been unprecedented.

With #Christmas and #NewYear celebrations just around the corner, #Pushpa2 is expected to continue its…

