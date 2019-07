फिर सिनेमाघरों में गूंजेगा 'हाउज द जोश', इस दिन पर्दे पर आएगी 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक'

नई दिल्ली: अगर आपको भी एक बार फिर सिनेमा हॉल में गूंजता नारा 'हाउज द जोश' सुनने की तमन्ना है और एक बार फिर से आप देश भक्ति के जज्बे में डूबना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका पास ही मिलने वाला है. क्योंकि आदित्य धर द्वारा निर्देशित जनवरी में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' एक बार फिर सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है.

विक्की कौशल ने इस साल की शुरुआत में फिल्म 'उरी...' सोलो एक्टर के रूप में खुद को साबित किया था. फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई कि इसका डायलॉग 'हाउज द जोश' राष्ट्र की आवाज बन गया.

Thank you so much Honourable @Dev_Fadnavis Ji for making URI a part of #KargilVijayDiwas celebrations!!

I truly hope URI keeps motivating each and every Indian for generations to join hands in serving our nation to the best of their ability. Jai Hind!! pic.twitter.com/nDkT2K2MHB

