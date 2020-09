रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में अब उतरीं Vidya Balan, तो लोगों ने दिए ऐसे-ऐसे कमेंट

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन (Vidya Balan) ने मंगलवार को कहा कि सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती के लिए हो रही 'घटिया बातों' से उनका दिल टूट जाता है. साथ ही कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि त्रासदी 'मीडिया सर्कस' में बदल गई है. अभिनेता राजपूत को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने और उनके पैसे के गलत इस्तेमाल को लेकर सीबीआई रिया और उसके परिवार वालों के खिलाफ जांच कर रही है.

विद्या ने ट्वीट कर दी प्रतिक्रिया

राजपूत 14 जून को बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे और इस मामले की मीडिया में हो रही कवरेज को लेकर कई लोग सोशल मीडिया पर आलोचना कर रहे हैं. दक्षिण फिल्मों की अभिनेत्री लक्ष्मी मांचू ने रिया को कथित तौर पर घेरे जाने को लेकर मीडिया पर निशाना साधा था. मांचू की टिप्पणी के बाद प्रतिक्रिया देते हुए बालन ने ट्वीट किया, ' यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्यारे युवा सितारे सुशांत सिंह राजपूत की असमय मौत मीडिया सर्कस बन गया है. महिला होने के नाते, रिया के खिलाफ होने वाली घटिया बातों से मेरा दिल टूट जाता है. आइए एक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों के लिए कुछ सम्मान दिखाएं और कानून को अपना काम करने दें.'

नेटिजन्स ने लगाई विद्या की क्लास

विद्या बालन के इस ट्वीट के बाद नेटिजन्स लगातार उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं. इस यूजर ने इस ट्वीट पर लिखा है, 'विद्या बालन आंटी अपना घर संभालो न!! ये चमचागिरी करके भी आपको मूवी नहीं मिलेगी और मिल भी गई तो हम रेडी बायकॉट करने के लिए.' आइए, देखते हैं विद्या के इस ट्वीट पर और अन्य यूजर्स ने कहा-

Hahahaha @vidya_balan Aunty App apna Ghar Sambhalo na !! Ye Chmacha giri karke bhi apko Movie nahi Milegi aur mil bhi gayi to Hum Ready hai BOYCOTT k lie #ReportForSSR — Soha Patel (@patelsoha18) September 1, 2020

Vidya Balan the problem is you all are so free that with SSR popularity you all want to be in news so that you all get some work. If you all get some work also , no one will watch it - note it and I can give you in writing on stamp paper. — Nilotpal Mrinal (@nilotpalm3) September 1, 2020

@vidya_balan You didn’t say it out loud when things were said about Sushant’s 75 year old father by Rhea and her lawyer. You didn’t utter a word when Sushant’s sister was maligned saying she molested Rhea. Rhea’s every word in her interview was a lie, we have enough proofs. — Ar. Tejashri S (@tejugs1602) September 1, 2020

The darker truth is:

Rajput was treated like an outsider, the boy was brilliant brains. A threat to most who grew up as crawlers. How nobody was moved by miserable blinds? Tinsel is a dark place & the nation is done with selective appreciations & criticism be intolerant. Done! — Maahi Singh (@moi_maahi) September 1, 2020

तपासी ने भी किया था सपोर्ट

बता दें, इससे पहले तापसी पन्नू ने सुशांत के निधन के लगभग ढाई महीने बाद पहली बार सुसाइड मामले में पोस्ट किया था, लेकिन इंटरनेट यूजर्स को तापसी का भी ट्वीट बिलकुल भी पसंद नहीं आया और इसलिए उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया था. दरअसल, तापसी ने भी अपने इस ट्वीट में रिया चक्रवर्ती का सपोर्ट किया था. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, 'व्यक्तिगत तौर पर मैं न तो सुशांत को जानती हूं और न ही रिया को, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि न्यायपालिका से पहले किसी को दोषी साबित करना गलत है. कानून पर विश्वास करो.' (इनपुट भाषा से भी)

