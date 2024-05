विजय देवरकोंडा अपने 35वें बर्थडे पर फैन्स के लिए लाए 2 तोहफे, मच गई खलबली

Vijay Deverakonda 35th Birthday: विजय देवरकोंडा ने अपने 35वें जन्मदिन के अवसर पर अपने फैन्स को 2 तोहफे एक साथ दे दिए हैं, जिसकी वजह से उनके फैन्स के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है. विजय देवरकोंडा ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपनी 2 अनटाइटल फिल्मों के पहले लुक जारी कर दिए हैं.

विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) ने अपनी बिना टाइटल वाली अपकमिंग फिल्म 'एसवीसी59' का पहला लुक अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. यह श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस (SVC) का 59वां प्रोजेक्ट है. रवि किरण कोला द्वारा निर्देशित फिल्म को दिल राजू प्रोड्यूस करने वाले हैं. यह फिल्म ग्रामीण जीवन पर आधारित एक हाई-ऑक्टेन ड्रामा है. फिल्म के बारे में अभी और कोई भी जानकारी सामने नहीं है.

हाथों में तलवार लिए नजर आया विजय देवरकोंडा का हाथ

विजय देवरकोंडा ने अपने एक्स अकाउंट (पूर्व मे ट्विटर) पर पोस्टर साझा किया. पोस्टर में एक्टर का सिर्फ खून से रंगा हाथ नजर आ रहा हैं. उन्होंने हाथ में तलवार पकड़ी हुई है. एक्टर ने पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा, "मेरे हाथों पर लगा खून उनकी मौत का नहीं है... बल्कि मेरे अपने पुनर्जन्म का है....'' विजय द्वारा शेयर किए गए इस पोस्ट पर फैन्स खूब कमेंट कर रहे हैं.

“The blood on my hands is not of their death.. but of my own rebirth..“

राहुल सांकृत्यायन के डायरेक्शन में आ रही एक फिल्म

वहीं, विजय देवरकोंडा ने ने अपने एक्स अकाउंट पर एक और फिल्म 'वीडी 14' का पोस्टर शेयर किया है. इस फिल्म का टाइटल भी अभी सामने नहीं आया है. मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन हाउस के तले बन रही इस फिल्म को राहुल सांकृत्यायन डायरेक्ट रहे हैं. यह तेलुगु फिल्म एक पीरियड ड्रामा है, जो कई भाषाओं में रिलीज होगी.

Epics are not written, they are etched in the blood of heroes

Presenting #VD14 - THE LEGEND OF THE CURSED LAND

Happy Birthday, @TheDeverakonda

Directed by @Rahul_Sankrityn

Produced by @MythriOfficial pic.twitter.com/FVorlWkLmd

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) May 9, 2024