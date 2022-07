Vijay Deverakonda हैं Sara Ali Khan के नए क्रश, अब साउथ स्टार विजय ने भी जाहिर कर दी दिल की बात, बोले- I Love..

Vijay Deverakonda react on Sara Ali Khan Statement on him: सारा अली खान (Sara Ali Khan) एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके दिल में जो होता है वही जुबां पर होता है. लिहाजा इस बार उनके दिल में बसा एक नाम रिवील हो गया. इस हफ्ते कॉफी विद करण सीजन 7 में जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) और सारा अली खान आ रही हैं जहां करण के एक सवाल पर सारा ने उस लड़के का नाम बता दिया जिस पर उन्हें क्रश हैं और वो डेट पर जाना चाहेंगी. इस सवाल के जवाब में सारा ने साउथ के सुपरस्टार विजय देवराकोंडा (Vijay deverakonda) का नाम लिया. लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही. अब इस पर विजय देवराकोंडा का रिएक्शन भी आ गया है.

विजय देवराकोंडा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर कॉफी विद करण के प्रोमो का स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा- जिस तरह तुमने देवराकोंडा कहा मुझे उस पर प्यार आ गया. क्यूटेस्ट. ढेर सारा प्यार और स्नेह. सारा अली खान और जाह्नवी कपूर.

तो क्या फिर शुरू हो जाएगी लव स्टोरी

अब सवाल ये कि क्या फिर से कॉफी विद करण के काउच से लव स्टोरी का आगाज होने जा रहा है. दरअसल, पिछली बार जब कॉफी विद करण शो में पिता सैफ अली खान के साथ पहुंचीं सारा ने कार्तिक आर्यन को अपना क्रश बताया था तो दोनों के डेटिंग की खबरें आने लगी थीं. इस शो के बाद दोनों को लव आजकल 2 में कास्ट किया गया था और शूटिंग के दौरान दोनों के अफेयर की खबरें भी आईं. अब इस बार सारा ने विजय देवराकोंडा का नाम लिया तो विजय ने भी इस पर रिएक्ट करने में जरा भी देर नहीं की. लिहाजा अब अगर सारा और विजय की डेटिंग की खबरें आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी.

क्या करण से नाराज हुईं सारा

कहा ये भी जा रहा है कि करण जौहर से सारा अली खान नाराज हो गई हैं कयोंकि करण ने शो में उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े मुद्दे रिवील किए हैं और ये बात सारा को बिल्कुल भी रास नहीं आई है.

