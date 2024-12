कब OTT पर दस्तक दे रही अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2'? मेकर्स ने किया बड़ा खुलासा; फैंस कर रहे बेसब्री से इंतजार

Pushpa 2 OTT Release: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल की फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' इस वक्त पूरे भाकत समेत पूरी दुनिया के बॉक्स ऑफिस पर रूल कर रही है. फिल्म 5 दिसंबस को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसने पहले दिन से ही दर्शकों के बीच गदर काट रखा है. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दो हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन फिल्म की कमाई में कमी देखने को नहीं मिल रही है. फिल्म ने इन 16 दिनों में भारत में 1000 करोड़ और दुनियाभर में 1500 करोड़ की कमाई कर ली है.



भारी संख्या में फैंस की भीड़ सिनेमाघरों में इस फिल्म को देखने के लिए उमड़ रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी फैंस हैं, जिन्होंने अभी तक इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देखा है. ऐसे में वो फैंस इस फिल्म के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने का इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को लेकर खबर आई थी कि फिल्म अगले साल 9 जनवरी, 2025 को ओटीटी पर स्ट्रीम होगी. इसी बीच फिल्म के मेकर्स ने इन खबरों को खारिज करते हुए एक्स हैंडल पर एक जरूरी अपडेट दिया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

There are rumours floating around about the OTT release of #Pushpa2TheRule

Enjoy the Biggest Film #Pushpa2 only on the Big Screens in this Biggest Holiday Season

It won't be on any OTT before 56 days!

It's #WildFirePushpa only in Theatres Worldwide

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) December 20, 2024