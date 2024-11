'चटनिया सिलवट पर पीसी' गाने में रई...रई...रई.. कहां से आया? 'इंडियन आइडिल' की राधा श्रीवास्तव पर क्यों बिदके लोग, समझिए पूरा विवाद

हर बार की तरह 'इंडियन आइडल 15' ने आते ही खूब टीआरपी बटोरना शुरू कर दिया है. इस बार के सीजन में एक सिंगर हैं, जिनके लोग खूब दीवाने हो रहे हैं. ऑडिशन का क्लिप भी इनका खूब वायरल हुआ था. ये हैं राधा श्रीवास्तव. जिन्होंने ऑडिशन में पहले पति के पैर छुए, फिर छोटी-सी बिटिया को प्यार किया और फिर गाने की शुरुआत की. इसके बाद स्टेज पर जो हुआ वो तो सोशल मीडिया जगत पर सब यूजर देख ही चुके हैं.

राधा श्रीवास्तव ने 'चटनिया सिलवट पर पीसी' गाना गाया, जिसे वह पहले भी दूसरे रियलिटी शो में गा चुकी हैं. मगर जब 'इंडियन आइडल 15' के स्टेज पर वह रई..रई...रई... करके गाने की शुरुआत करती हैं तो तीनों जज तालियां ठोकना शुरू करते हैं. खूब तारीफ करते हैं. बादशाह, श्रेया घोषाल और विशाल ददलानी तीनों ही राधा के गाने की खूब तारीफ करते हैं.

श्रेया तो राधा का गाना सुनकर खुद भी गुनगुनाने लगती हैं तो बादशाह कहते हैं कि इस लेवल को कहते हैं 'इंडियन आइडल'. वहीं विशाल भी कहते हैं कि आखिर ये स्टाइल आया कहां हैं. कुल मिलाकर राधा का ये परफॉर्मेंस टीवी के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी छा गया. उनकी दमदार परफॉर्मेंस के खूब चर्चे होने लगे. मगर देखते ही देखते कुछ यूजर्स ने राधा पर कुछ सवाल भी दागे.

Radha Srivastava is the female singer being referred to. She seemingly emulated the signature style of Bhojpuri legend Baleshwar Yadav and presented it as her own on Indian Idol. I have previously suggested that exploiting others' work for personal gain is not typical of the… pic.twitter.com/rlHXrrOtLE

अब राधा के रई...रई...रई... गाने वाले अंदाज पर फेमस लोकगायक बालेश्वर यादव को कॉपी करने का आरोप लगा है. एक्स (ट्विटर) पर कुछ यूजर्स ने एक दूसरे सिंगर की पुरानी क्लिप शेयर करते हुए कहा कि 'इंडियन आइडल 15' की कंटेस्टेंट क्रिएटिव क्रेडिट छीना है.

एक यूजर ने बालेश्वर यादव के परफॉर्मेंस के वीडियो को शेयर करते हुए राधा पर सवाल दागा, 'जिन महिला सिंगर का जिक्र हो रहा है वह राधा श्रीवास्तव है. ऐसा लगता है कि उन्होंने भोजपुरी जगत के मशहूर बालेश्वर यादव के सिग्नेचर स्टाइल का कॉपी किया है और फिर इंडियन आइडल के स्टेज पर परफॉर्म किया. खुद के फायदे के लिए दूसरे के काम का यूं शोषण करना सही नहीं है. ये तो साहित्यिक चोरी है.' साथ ही शो के जज विशाल ददलानी को टैग भी किया.

Radha Srivastava performed one of Baleshwar Yadav’s songs on a reality show, presenting it as her own creation. This highlights how the work of true artists is sometimes claimed by others. Though many have built their names using others creations, artists like Baleshwar Yadav pic.twitter.com/EQMKw3kBAe

