क्यों सुप्रीम कोर्ट में 'लापता लेडीज' की हुई स्क्रीनिंग? Ex वाइफ के साथ पहुंचे आमिर खान, सामने आया वीडियो

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस में बनी 'लापता लेडीज' की काफी तारीफ हुई. ओटीटी पर भी इसे काफी सराहा गया. अब एक और उपलब्धि 'लापता लेडीज' ने कायम कर ली है. दरअसल शुक्रवार को किरण राव के निर्देशन में बनी फिल्म की सुप्रीम कोर्ट में स्क्रीनिंग हुई. जहां आमिर खान भी एक्स वाइफ किरण के साथ पहुंचे. सोशल मीडिया पर स्क्रीनिंग का क्लिप भी सामने आया है जहां जजों ने इस फिल्म को देखा.

इस मौके पर देश के मुख्य न्यायधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने मजाक में कहा, 'वह कोर्ट में किसी भी तरह की भगदड़ नहीं चाहते लेकिन आज आमिर खान कोर्ट में मौजूद है.' मालूम हो, ये स्क्रीनिंग सी-ब्लॉक प्रशासनिक भवन परिसर के ऑडोटोरियम में 4.15-6.20 बजे तक हुई.

VIDEO | Delhi: Actor-producer Aamir Khan visits the Supreme Court for the screening of the movie ‘Laapataa Ladies’, co-produced by him.

क्यों हुई 'लापता लेडीज' की स्क्रीनिंग

'लापता लेडीज' के विषय और एक कार्यक्रम के मद्देनजर ऐसा हुआ. ये फिल्म लैंगिक समानता जैसे कई सामाजिक मुद्दे पर बनी है. जिसे काफी मार्मिक तरीके से मेकर्स ने दर्शाया है. इस फिल्म को दिखाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय पर चर्चा को बढ़ावा देने का था.

#WATCH | Delhi: Visuals from Supreme Court as judges of the apex court, actor-producer Aamir Khan and director-producer-screenwriter Kiran Rao attend the screening of the film 'Laapataa Ladies'

The film is being screened here as part of a gender sensitisation programme. pic.twitter.com/mfPk2PgHw9

— ANI (@ANI) August 9, 2024