कब और कहां किया जाएगा जाकिर हुसैन को सुपुर्द-ए-खाक, क्या थी उस्ताद की आखिरी इच्छा?

Zakir Hussain Funeral: 15 दिसंबर, रविवार रात भारत ने एक महान कलाकार को खो दिया. अपने तबले की थाप से दुनियाभर में अपनी जबरदस्त पहचान बनाने वाले और भारत का नाम रोशन करने वाले उस्ताद जाकिर हुसैन अब हमारे बीच नहीं रहे. वे एक प्रख्यात तबला वादक थे. जिन्होंने कई पुरस्कार और ग्रैमी अवॉर्ड्स अपने नाम किए थे. उनके तबले की थाप सुनते ही मन मोहित हो उठता था. हालांकि, उनके निधन की खबर से हर कोई दुखी है और सोशल मीडिया के जरिए उनको अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा है.

फैंस से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और कई बड़े राजनेताओं ने भी उनको श्रद्धांजलि दी. जाकिर हुसैन को इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस (IPF) नाम की एक गंभीर फेफड़ों की बीमारी थी. ये बीमारी फेफड़ों के टिशू को सख्त और मोटा कर देती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है. वे अपना इलाज सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में करवा रहे थे. अब उनके फैंस ये जानना चाहते हैं कि उनको कब और कहां सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा? कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनको सैन फ्रांसिस्को में दफनाया जाएगा.

कब और कहां किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक?

हालांकि, जी न्यूज इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता. बताया जा रहा है कि जाकिर हुसैन को बुधवार को सैन फ्रांसिस्को में दफन किया जाएगा. उनके भाई फजल कुरैशी भारत से अमेरिका पहुंच चुके हैं और उनकी बहन खुर्शीद औलिया लंदन से अमेरिका के लिए रवाना हो रही हैं. मीडिया रिपोट्स के मुताबिक, उन्होंने अपनी पत्नी एंटोनिया मिन्नेकोला से एक बार कहा था कि वे हमेशा उनके साथ रहना चाहते हैं और मरने के बाद भी उनके पास ही रहना चाहेंगे. इसी वजह से उन्होंने अमेरिका में ही दफन किए जाने की इच्छा व्यक्त की थी.

Deeply saddened by the passing of the legendary tabla maestro, Ustad Zakir Hussain Ji. He will be remembered as a true genius who revolutionized the world of Indian classical music. He also brought the tabla to the global stage, captivating millions with his unparalleled rhythm.…

— Narendra Modi (@narendramodi) December 16, 2024