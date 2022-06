गर्लफ्रेंड के साथ प्राइवेट टाइम बिता रहा था ये सुपरस्टार, 10 साल के बेटे ने कर दिया करोड़ों का नुकसान

Ben Affleck Jennifer Lopez: हॉलीवुड सुपरस्टार बेन एफ्लेक और जेनिफर लोपेज इन दिनों अपने रिलेशन को लेकर छाए हुए हैं. बेन एफ्लेक कभी अपने अफेयर तो कभी फिल्मों में शानदार एक्शन को लेकर टॉक ऑफ द टाउन बने रहते हैं. हालांकि इस बार बेन एफ्लेक का बेटा एक हादसे का शिकार हो गया है. हालांकि वो सही सलामत है लेकिन बेटे की हरकत के कारण बेन एफ्लेक का करोड़ों का नुकसान हो गया है.

गर्लफ्रेंड और बेटे के साथ निकले घूमने

सोशल मीडिया पर हादसे की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं. जिनमें बेन एफ्लेक अपनी गर्लफ्रेंड और मशहूर सिंगर जेनिफर लोफेज, बेटे सैमुएल के साथ घूमने निकले हुए थे. वायरल वीडियोज और फोटो में आप देख सकते हैं कि एक्टर अपनी पीले कलर की लैंबॉर्गिनी कार से घूम रहे हैं. तभी अचानक गलती से एक्टर अपने बेटे को गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर छोड़ कर वहां से चले जाते हैं.

Moment Ben Affleck's son Samuel, 10, BUMPS his Lamborghini into a BMW after his dad let him behind the wheel during outing with Jennifer Lopez

The incident took place at 777 Exotics in Los Angeles on Sunday

Affleck was seen comforting his son with a hug pic.twitter.com/xrCkCaae5l

— Lilian Chan (@bestgug) June 27, 2022