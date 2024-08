ब्लेक लाइवली का थ्रोबैक इंटरव्यू हो रहा वायरल, जब एक्ट्रेस की वजह से नौकरी छोड़ना चाहती थी पत्रकार; जानें क्या है पूरा मामला?

Blake Lively Facing Intense Criticism: हॉलीवुड एक्ट्रेस ब्लेक लाइवली इन दिनों अपनी नई फिल्म 'इट्स एंड्स विद अस' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं, जिसके प्रमोशन में एक्ट्रेस काफी बिजी भी चल रही हैं. लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हो गया कि एक्ट्रेस को जमकर ट्रोल्स और आलोचना का सामना करना पड़ा रहा है. दरअसल, एक्ट्रेस का एक पुराना इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है, जो 2016 का है. ब्लेक के साथ इंटरव्यू के बाद नॉर्वेजियन पत्रकार इस्तीफा देना चाहती थी, लेकिन ऐसा क्यों था?

ब्लेक की ये फिल्म 'इट्स एंड्स विद अस' हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जो घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार पर आधारित है. पांच दिन पहले, एक पत्रकार ने ब्लेक लाइवली को एक इंटरव्यू के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर बुलाया था, जिसके बारे में उन्होंने ये दावा करते हुए कहा कि ये उनका अब तक का सबसे खराब इंटरव्यू था. रिपोर्टर केजेरस्टी फ्लै ने अपना नाइटमेय इंटरव्यू शेयर किया, जिसने उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और वीडियो क्लिप ने काफी बड़ी संख्या में लोगों को खींचा.

A reporter says to a pregnant Blake Lively, “Congrats on your little bump!” And she responds, to the clearly not pregnant reporter, “Congrats on YOUR little bump!” Hell is not hot enough pic.twitter.com/l1pBBFjHGX

