'डार्थ वाडर' और 'मुफासा' को आवाज देने वाले जेम्स अर्ल जोन्स का 93 की उम्र में निधन, निभा चुके हैं कई यादगार रोल

James Earl Jones Passes Away: हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर जेम्स अर्ल जोन्स, जो अपनी भारी आवाज और 'डार्थ वाडर' जैसे किरदारों के लिए फेमस थे, अब हमारे बीच नहीं रहे. उन्होंने 93 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. उनके एजेंट बैरी मैकफर्सन ने बताया कि जोन्स का सोमवार सुबह न्यूयॉर्क के हडसन वैली में उनके घर पर निधन हो गया. हालांकि, उनकी मौत का कारण नहीं बताया गया है. जोन्स का करियर काफी लंबा और शानदार रहा.

वो साल 1965 में 'ऐज द वर्ल्ड टर्न्स' के साथ डे टाइम टीवी पर पहचान बनाने वाले पहले अफ्रीकी-अमेरिकी एक्टर्स में से एक थे. पिछले कुछ सालों में, उन्होंने ढेर सारे अवॉर्ड्स जीते हैं, जिनमें दो एमी, एक गोल्डन ग्लोब, दो टोनी अवॉर्ड, एक ग्रैमी, नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स और कैनेडी सेंटर ऑनर्स शामिल हैं. साल 2022 में उनके सम्मान में एक ब्रॉडवे थिएटर का नाम भी बदला गया था. जोन्स को बचपन में हकलाने और नस्लीय भेदभाव जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा.

A Sad Day with the passing of #JamesEarlJones truly an incredible man. Having one of the most iconic voices in the world. From Mufasa from the Lion King and of course the voice of Darth Vader. Hopefully all of you can take a moment to celebrate such great man’s life.

The Force… pic.twitter.com/DH0bPZnPgi

— Luke Skywalker (@MentorSkywalker) September 9, 2024