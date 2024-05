'जनरल हॉस्पिटल' स्टार जॉनी वेक्टर की गोली मारकर हत्या, लूटपाट में बदमाशों ने ली जान

Hollywood actor Johnny Wactor died: हॉलीवुड एक्टर जॉनी वेक्टर की शनिवार, 25 मई को लॉस एंजिल्स में गोली मारकर हत्या कर दी गई. 'जनरल हॉस्पिटल' में अपनी भूमिका के लिए मशहूर अभिनेता की कथित तौर पर चोरी के प्रयास में हत्या कर दी गई. उनकी मां स्कारलेट ने टीएमजेड को बताया कि शनिवार सुबह 3 बजे पीटी में जॉनी पर हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई. जब चोरों ने उनकी कार से कैटेलिटिक कनवर्टर चुराने की कोशिश की. उनकी मां ने दावा किया कि अभिनेता ने चोरों से लड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन पहले ही उन लोगों ने उन्हें गोली मार दी. बता दें कि जॉनी वेक्टर की उम्र 37 साल थी.

एक्टर को जल्दी अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. जॉनी वेक्टर के एजेंट डेविड शॉल ने अभिनेता की मौत की खबर की पुष्टि की. पीपुल मैग्जीन से बात करते हुए डेविड ने जॉनी को एक 'शानदार इंसान' के रूप में याद किया.

जॉनी वेक्टर के एजेंट डेविड शॉल ने किया एक्टर को याद

डेविड शॉल ने कहा, ''न केवल एक टैलेंटिड अभिनेता जो अपनी एक्टिंग के लिए डेडिकेटिड थे, बल्कि उन्हें जानने वाले हर किसी के लिए एक नैतिक उदाहरण थे. कड़ी मेहनत, लगन और कभी हार न मानने वाले रवैये के लिए खड़े रहना उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा था. एक चुनौतीपूर्ण पेशे के उतार-चढ़ाव में उन्होंने हमेशा अपना हौसला बढ़ाया और बेस्ट के लिए कोशिश करते रहे.''

JUST IN: 'General Hospital' actor Johnny Wactor shot dead in downtown Los Angeles during an alleged car robbery.

According to his mother Scarlett, her son didn't try to stop them but they shot and killed him anyway.

Wactor was reportedly with a coworker when they saw three men… pic.twitter.com/FaZAbTCCoQ

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 26, 2024