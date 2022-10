Justin Bieber की एक्स गर्लफ्रेंड सेलेना गोमेज से मिलने पहुंच गईं वाइफ हैली बीबर, सामने आई ऐसी तस्वीर

Selena Gomez Meets Hailey Bieber: अभिनेत्री-गायिका सेलेना गोमेज और अमेरिकी मॉडल हैली बीबर ने हाल ही में एक साथ एक तस्वीर खिंचवाई, जो कुछ प्रशंसकों के लिए असंभव था. पीपुल मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में लॉस एंजेलिस में एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्च र्स के दूसरे वार्षिक समारोह में महिलाएं शामिल हुईं, जब हैली कॉल हर डैडी पॉडकास्ट में दिखाई दीं और अफवाहों का खंडन किया कि उन्होंने अपनी पूर्व प्रेमिका गोमेज से पति जस्टिन बीबर को "चुराया".

सामने आई ये तस्वीर

लॉस एंजिल्स के कार्यक्रम में यह जोड़ी अच्छी शर्तों पर दिखाई दी, क्योंकि वे सभी मुस्कुराते हुए एक फोटो खिंचवाने के लिए पोज दे रहे थे. एक तस्वीर में, सेलेना को हैली के पैर पर हाथ रखते हुए देखा जा सकता है, और दूसरे में, उसके चेहरे पर पूरी मुस्कान है क्योंकि वे करीब खड़े हैं.

