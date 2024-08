पोकेमॉन स्टार राचेल लिलिस कैंसर से हारी जंग, 46 की उम्र में ली आखिरी सांस; मिस्टी और जेसी की दी थी आवाज

Rachael Lillis Passes Away: एनिमी की दुनिया के मशहूर 'पोकेमॉन' सीरीज में मिस्टी और जेसी के किरदारों को अपनी आवाज देने वाली राचेल लिलिस का 46 साल की उम्र में निधन हो गया है. राचेल लिलिस ने अपनी यूनिक आवाज और अभिनय से मिस्टी और जेसी जैसे किरदारों को जिंदा कर दिया था, जिन्हें 'पोकेमॉन' के फैंस बेहद पसंद करते हैं. राचेल लिलिस के निधन की जानकारी उनके को-स्टार और दोस्त वेरोनिका टेलर ने दी.

वेरोनिका टेल ने भी एनिमी के पहले आठ सीजनों में ऐश केचम और उसकी मां डेलिया की आवाज दी थी. वेरोनिका टेलर ने अपने एक्स (ट्विटर) हैंडल के जरिए राचेल लिलिस के निधन की खबर दी. साथ ही उन्होंने राचेल को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, 'हम सभी राचेल लिलिस को उनके शानदार किरदारों के लिए जानते हैं. उन्होंने हमारी शनिवार की सुबहों और स्कूल के पहले/बाद के समय को अपनी सुंदर आवाज, बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और अनूठे अभिनय कौशल से संवारा है'.

We all know Rachael Lillis from the many wonderful roles she played. She filled our Saturday mornings and before/after school hours with her beautiful voice, her terrific comic timing, and her remarkable acting skills. #RachaelLillis pic.twitter.com/XOjFqY0C1L

राचेल लिलिस का निधन

टेलर ने आगे बताया बताया, 'मैं बहुत भारी मन से ये खबर साझा कर रहा हूं कि शनिवार शाम 10 अगस्त, 2024 को रेचल लिलिस का निधन हो गया'. वहीं, राचेल के निधन की खबर से पूरी इंडस्ट्री को शोक की लहर है. साथ ही उनकी आवाज को पसंद करने वाले फैंस भी इस खबर सदमे में हैं. राचेल लिलिस ने 90 के दशक में वाइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और जल्दी ही एनीमेशन की दुनिया का एक बड़ा चेहरा बन गईं.

We may not have said it out loud, but you know we loved you, Misty. You were always the best.

-Ash https://t.co/ATqBxwIhah

— Veronica Taylor (@TheVeronicaT) August 12, 2024