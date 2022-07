Will Smith Apologize to Chris Rock: क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने के कई महीने बाद विल स्मिथ ने मांगी माफी, वायरल हो रहा वीडियो

Will Smith Apologize to Chris Rock: अवॉर्ड फंक्शन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो लोगों के दिमाग में छप जाती है. ऐसी ही एक घटना 94वें अकेडमी अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान हुई थी. जब अवॉर्ड सेरेमनी के प्रेजेंटर बने क्रिस रॉक (Chris Rock) को एक्टर विल स्मिथ (Will Smith) ने स्टेज पर आकर जोरदार थप्पड़ मार दिया था. इस घटना को तो कई महीने बीत चुके लेकिन जब भी क्रिस रॉक या फिर विल स्मिथ का नाम आता है तो लोगों को अवॉर्ड सेरेमनी का थप्पड़ कांड याद आ जाता है. वहीं इस घटना के कई महीनों बाद विल स्मिथ ने क्रिस रॉक से इस पूरी घटना पर माफी मांगी है.

वीडियो शेयर कर कही बात

विल स्मिथ (Will Smith) ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में विल स्मिथ ने कई सवालों का जवाब दिया है. इस वीडियो में विल स्मिथ ने कहा- 'मैं क्रिस (Chris Rock) के पास माफी मांगने गया था लेकिन मुझे पता चला कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहता है. मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जो भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं. मेरा बर्ताव बिल्कुल भी स्वीकार करने वाला नहीं था. मैं यही हूं जब भी तुम मुझसे बात करना चाहते हो कर सकते हो. इसके साथ ही विल स्मिथ ने कहा कि उस दिन जो भी हुआ था उससे ना जाने कितने लोगों का दिल मैंने दुखाया होगा.'

क्या हुआ था अवॉर्ड फंक्शन में

दरअसल, क्रिस रॉक अवॉर्ड सेरेमनी को होस्ट कर रहे थे. जैसा कि हर अवॉर्ड में होता है तो यहां पर क्रिस भी प्रेजेंटर बनकर मजाक मस्ती कर रहे थे. अचानक क्रिस स्टेज के नीचे आए और विल स्मिथ की वाइफ जेडा के गंजेपन का मजाक उड़ाने लगे. विल स्मिथ ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा लेकिन अपनी वाइफ की बेइज्जती महसूस होते ही वो स्टेज पर आए और क्रिस रॉक को जोर का थप्पड़ मार दिया. इस घटना को देख हर कोई हैरान हो गया था. कुछ ही देर में इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए.

