BoycottErosNow: Eros Now ने नवरात्रि पर किए अश्लील पोस्ट पर मांगी माफी

नई दिल्ली: हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करते हुए नवरात्रि (Navratri) पर अश्लील पोस्ट करना फिल्म मेकिंग कंपनी इरोज नाउ (Eros Now) को बहुत भारी पड़ा. सोशल मीडिया पर कंपनी के बॉयकॉट की मुहिम शुरू हो गई. अब कंपनी ने माफी माग ली है. हालांकि, ये बात अलग है कि नवरात्रि के अपमान को लेकर लोगों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है.

इरोज नाउ ने माफी मांगते हुए लिखा है, ‘हम हर धर्म की इज्जत करते हैं. किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था. हमने वो पोस्ट डिलीट कर दिया और हम उसके लिए माफी मांगते हैं’.

शब्दों पर आपत्ति

दरअसल कंपनी ने नवरात्रि को लेकर एक असभ्य पोस्ट किया था. जिसमें एक तरफ कैटरीन कैफ थीं और दूसरी तरफ अभिनेता रणवीर सिंह. इस पोस्ट में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, वे बेहद आपत्तिजनक थे, इसलिए लोगों का गुस्सा भड़क उठा. सोशल मीडिया पर #BoycottErosNow ट्रेंड करने लगा. लोगों ने कंपनी पर नवरात्रि के अपमान का आरोप लगते हुए उसे निशाना बनाया शुरू कर दिया. यूजर्स कंपनी के पुराने ट्वीट भी खंगालने लगे, जिसमें उसने ईद जैसे त्यौहारों की बधाई दी थी.

क्या लोकप्रियता पाना उद्देश्य?

लोगों के भारी विरोध को देखते हुए आखिरकार कंपनी को अब माफी मांगनी पड़ी है. इरोज नाउ ने यह जताने की कोशिश की है कि उसका इरादा किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था. भले ही यह सच भी हो, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर त्यौहार को लेकर इस तरह की अश्लील पोस्ट तैयार करने की जरूरत उसे महसूस ही क्यों हुई? क्या यह सब महज सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया गया?

