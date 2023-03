Oscars 2023 में Naatu Naatu का जलवा! देश में जश्न, मशहूर हस्तियों ने दिया ये रिएक्शन

पीएम मोदी ने दी बधाई

ऑस्कर अवॉर्ड 2023 में नाटू-नाटू गाने को बेस्ट ओरिजनल सॉन्ग का खिताब मिलने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए ट्वीट किया, 'असाधारण! नाटू नाटू की लोकप्रियता ग्लोबल है. यह एक ऐसा गाना है जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा. एमएम कीरवानी, चंद्रबोस और पूरी टीम को इस प्रतिष्ठिक सम्मान के लिए बधाई हो. भारत प्रफुल्लित और गौरवान्वित है.'

बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग चुन जाने पर जश्न

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बेहद पॉपुलर सॉन्ग 'नाटू नाटू' का बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवॉर्ड जीतना वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा के लिए मान्यता का एक बड़ा मोमेंट है. इस विशाल उपलब्धि के लिए कंपोसर एमएम कीरावनी, निर्देशक एसएस राजामौली और पूरी आरआरआर टीम को बधाई.

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) March 13, 2023