अभी भी छाया है Allu Arjun की ‘पुष्पा’ का जादू, अब एक्टर की मौजूदगी में न्यूयॉर्क के मेयर ने कर डाला सिग्नेचर स्टेप

Allu Arjun Latest News: अल्लू अर्जुन की पुष्पा (Pushpa) पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने क्या धूम मचाई वो हर कोई जानता है लेकिन लगता है कि 9 महीनों के बाद भी इसका जादू लोगों के सिर से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है. खास बात ये है कि इस फिल्म की खुमारी देसी ही नहीं विदेशियों के सिर भी खूब चढ़कर बोल रही है. अब इसकी झलक हाल ही में न्यूयॉर्क में हुए इंडिया डे परेड में देखने को मिली जिसमें इस बार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) ने पत्नी स्नेहा रेड्डी के साथ हिस्सा लिया था.

न्यूयॉर्क ने लहराया तिरंगा

साउथ स्टार अल्लू अर्जुन ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर की है जो न्यूयॉर्क में मनाई गई इंडिया डे परेड की है. हर साल विदेश में बसे प्रवासी भारतीय ये परेड आयोजित करते हैं. इस बार इसमें अल्लू अर्जुन ने भी हिस्सा लिया था. जहां वो एक बड़ी सी ओपन बस में दिखे और भारत का प्रतिनिधित्व किया. इस दौरान हाथ में झंडा पकड़कर माइक में अल्लू अर्जुन ने बुलंद आवाज में कह ही डाला कि ये भारत का झंडा है झुकेगा नहीं. जिसके बाद फैंस उनका ये अंदाज देख खूब खुश हो गए.

न्यूयॉर्क के मेयर से भी मिले अल्लू अर्जुन

इस मौके पर अल्लू अर्जुन को सम्मानित भी किया गया और उन्हें ये सम्मान खुद न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स से मिला. लेकिन सबसे खास बात ये रही कि मेयर साहब पर भी पुष्पा की खुमारी खूब देखने को मिली. उन्होंने अल्लू अर्जुन के साथ पुष्पा का सिग्नेचर स्टेप कर सभी को खुश कर दिया. अल्लू अर्जुन ने खुद ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है.

It was a pleasure meeting the Mayor of New York City . Very Sportive Gentleman. Thank You for the Honours Mr. Eric Adams . Thaggede Le ! @ericadamsfornyc @NYCMayorsOffice pic.twitter.com/LdMsGy4IE0

— Allu Arjun (@alluarjun) August 22, 2022