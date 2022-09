Malayalam Cinema: अटेंशन प्लीज, आजकल हर कोई इसे बता रहा है मस्ट वॉच फिल्म, आप देख सकते हैं यहां

New Film On OTT: सिनेमाघर में फ्लॉप हुई कोई फिल्म ओटीटी पर सुपरहिट हो सकती हैॽ बिल्कुल. 26 अगस्त को थियेटरों में रिलीज हुई मलयालम फिल्म अटेंशन प्लीज (Attention Please) के साथ यही हुआ है. सिनेमाघरों में हफ्ते भर भी नहीं चली यह फिल्म बीस-बाईस दिनों में ही नेटफ्लिक्स (Netflix) पर आ गई और इन दिनों ओटीटी के दर्शकों में चर्चा का विषय बनी हुई है. कोरोना के दौर ने मलयालमय फिल्मों को जबर्दस्त लोकप्रियता दी और इनके दर्शक खूब बढ़े. अंग्रेजी सबटाइटलों से साथ मलयालम फिल्में खूब देखी जा रही है और यही अटेंशन प्लीज के साथ हो रहा है. ओटीटी के दर्शक इसे पांच से चार और पांच स्टार की रेटिंग दे रहे हैं. इस समय फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7 से ऊपर चल रही है.

डार्क और डिस्टरबिंग स्टोरी

अटेंशन प्लीज को जो कोई भी देख रहा है, फिल्म की तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा है. फिल्म की स्टोरी, निर्देशन तथा कलाकारों की एक्टिंग सब कुछ तारीफ के काबिल कही जा रही है. 26 अगस्त को जब फिल्म थियेटर्स में रिलीज की गई थी, तो इसे काफी खराब रिव्यू मिले थे. कहा गया कि यह एक बहुत डार्क और डिस्टर्ब करने वाली फिल्म है. लेकिन नेटफ्लिक्स पर माउथ पब्लिसिटी ने इसे हिट फिल्म बना दिया. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने फिल्म की बहुत तारीफ की, जिसके बाद नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म के व्यू बढ़े. जो भी दर्शक फिल्म को देख रहे हैं, उन्हें यह फिल्म काफी पसंद आ रही है.

ये है थ्रिलर की कहानी

अटेंशन प्लीज एक थ्रिलर है. फिल्म की पूरी कहानी एक अपार्टमेंट और उससे लगे टेरेस पर ही शूट की गई है. फिल्म में पांच नौजवान एक अपार्टमेंट में रहे हैं और किसी न किसी तरह फिल्मों से जुड़े हैं. इनमें से कहानी का नायक हरी ही नहीं कमाता. वह राइटर है और उसकी कहानियां या स्क्रिप्ट जगह-जगह पर रिजेक्ट हुई हैं. ऐसे में सबका बर्ताव उससे अलग तरह का है. रात को सभी टेरेस पर हैं और हरी उन्हें कहानियां सुनाना शुरू करता है और यहां से फिल्म थ्रिलर में बदलती जाती है. लेकिन इसका अंत चौंकाने वाला है. जिथीन इजाक थॉमस की बतौर निर्देशक यह पहली फिल्म है. विष्णु गोविंदन, श्रीजीत बाबू, जिकी पॉल और आंनद मनमधन फिल्म के मुख्य कलाकार हैं.

