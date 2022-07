The Family Man की रिलीज से पहले ही द फैमिली 2 की शूटिंग शुरू कर चुकी थीं Samantha Prabhu, Raj and DK के नाम से भी थीं अंजान

Samantha Prabhu on The Family Man Series: द फैमिली मैन सीरीज उन वेब सीरीज में से एक हैं जिन्होंने ओटीटी का रुतबा ही बदलकर रख दिया. मनोज बाजपेयी की इस सीरीज में वो माद्दा था जिससे ओटीटी को ना सिर्फ एक अलग पहचान मिली बल्कि आज ओटीटी सिनेमा से भी बड़ा होता जा रहा है. द फैमिली मैन 2 में कुछ पुराने चेहरों के साथ-साथ नए चेहरे भी दिखे जिनमें से एक थीं सामंथा प्रभू (Samantha Prabhu). इस सीरीज में उनके किरदार को लेकर खूब हंगामा मचा था. सभी को लगता है कि द फैमिली मैन (The Family Man) सीरीज की सफलता को देखकर ही सामंथा ने दूसरे सीजन का हिस्सा बनना स्वीकार किया था. लेकिन इस बार में सामंथा ने खुद अब चौंकाने वाला खुलासा किया है.

पहले ही साइन कर चुकी हैं दूसरा सीजन

हाल ही में कॉफी विद करण में पहुंचीं सामंथा ने इसे लेकर हैरान करने वाली बात बताई. उनसे जब इस सीरीज को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि जब द फैमिली मैन सीजन 1 रिलीज भी नहीं हुआ था उससे पहले ही उन्होंने सीजन 2 की शूटिंग शुरू कर दी थी. उस वक्त उन्होंने इस टॉप सीरीज के डायरेक्टर राज एंड डीके का नाम तक नहीं सुना था. उन्हें बस द फैमिली मैन 2 की स्क्रिप्ट काफी पसंद आई थी और अपने रोल को लेकर वो काफी कॉन्फिडेंट थीं यही वजह थी कि उन्होंने इस सीरीज के लिए हां कहा था. वहीं जब वो शूटिंग कर रही थीं तभी इसका पहला सीजन रिलीज हुआ था जो जबरदस्त हिट रहा.

सामंथा के रोल को लेकर खूब बरपा था हंगामा

हुआ ये था कि जैसे ही द फैमिली मैन 2 सीरीज का ट्रेलर सामने आया वैसे ही इसे बैन करने की मांग उठने लगी थी. लोगों की मांग थी कि सीरीज में तमिल और एलटीटीई से जुड़े लोगों को आतंकवादी की तरह दिखाया गया और यही किरदार सामंथा ने निभाया था. लिहाजा सीरीज और सामंथा का खूब विरोध किया गया. साउथ में लोगों को समझाने की खास कोशिश की गई. वहीं आखिरकार जब सीरीज रिलीज हुई तब जाकर ये मामला शांत हुआ था.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर