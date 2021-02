Sardool Sikander नहीं रहे, मुख्यमंत्री Amarinder Singh ने जताया शोक

नई दिल्ली: पंजाब के मशहूर गायक सरदूल सिकंदर (Sardool Sikander) का निधन हो गया है. वह कोरोना (Covid-19) से संक्रमित थे. लंबे समय से उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था. उन्होंने मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली है. सरदूल की मौत की वजह से पूरी पंजाबी इंडस्ट्री में शोक व्याप्त है.

बताया जा रहा है कि सरदूल सिकंदर (Sardool Sikander) का बुधवार की सुबह निधन हुआ था. सरदूल सिकंदर पंजाबी भाषा के लोक और पॉप गायक थे. 1980 के दशक में सरदूल ने अपनी पहली अलबम 'रोडवेज दी लारी' निकाली थी. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. सरदूल सिकंदर ने कई हिट गाने दिए. इसके अलावा उन्होंने फिल्मों में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया.

सरदूल (Sardool Sikander) को खोने का गम इंडस्ट्री और राजनीति में भी पसरा है. शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने सरदूल सिकंदर के निधन पर दुख व्यक्त किया है. सुखबीर सिंह बादल (Sukhbir Singh Badal) ने अपने ट्वीट कर कहा, 'महान पंजाबी पार्श्व गायक सरदूल सिकंदर के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ. यह पंजाबी फिल्म और संगीत उद्योग को भारी नुकसान है. उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के लिए प्रार्थना. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे.'

Saddened to learn about the demise of legendary Punjabi playback singer Sardool Sikander. A huge loss to Punjabi movie & music Industry. Prayers for his family, friends & fans. May his soul rest in peace! pic.twitter.com/ED5O68HBkc

वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Capt.Amarinder Singh) ने भी सरदूल सिकंदर (Sardool Sikander) को श्रद्धांजलि दी है. उन्होंने अपने ट्वीट किया, 'महान पंजाबी गायक सरदूल सिकंदर के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख पहुंचा है. उन्हें हाल ही में कोविड-19 हुआ था और उसी के लिए उनका इलाज चल रहा था. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना.'

Extremely saddened to learn of the demise of legendary Punjabi singer Sardool Sikander. He was recently diagnosed with #Covid19 and was undergoing treatment for the same. The world of Punjabi music is poorer today. My heartfelt condolences to his family and fans. pic.twitter.com/PDaELYIPbZ

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) February 24, 2021