You Tube Top 10 Song: Pranjal Dahiya से पिछड़ीं Sapna Choudhary, इस एक गाने की बदौलत लूट लिया हरियाणा

Pranjal Dahiya Song became Most Viewed Song of the Year: सपना चौधरी का जादू पूरे हरियाणा के सिर चढ़कर बोलता है. सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि राजस्थान, पंजाब, यूपी और दिल्ली तक में इस हसीना की तूती बोलती है. महीने में 4-4 हिट गाने देने वालीं सपना चौधरी (Sapna Choudhary) के लटके झटके देख दिल मानो सीने से निकल सा जाता है लेकिन यूट्यूब टॉप 10 में इस बार सपना चौधरी नहीं बल्कि हरियाणा की ही प्रांजल दहिया ने बाजी मार ली है. हाल ही में जारी हुई यूट्यूब (Youtube) पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले गानों की लिस्ट में सपना चौधरी का गाना नहीं है बल्कि इस लिस्ट में प्रांजल दहिया (Pranjal Dahiya), अमन जाजी (Aman Jaji) का गाना ‘52 गज का दामन’ (52 Gaj Ka Daman) शामिल हुआ है जिसे गया है रेणुका पंवार ने.

सबसे ज्यादा देखा गया ‘52 गज का दामन’

52 गज का दामन एक साल पहले यानि 2020 में रिलीज हुआ था और रिलीज होते ही इस गाने ने जबरदस्त धूम मचा दी थी. प्रांजल दहिया का ये गाना इतना पसंद किया गया कि ये वायरल हो गया था और इस पर जमकर रील्स भी बनाई गई. इसे अब तक 142 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं. जिसके कारण ये तीसरा सबसे ज्यादा देखा गाया भारतीय गाना बना है. इस गाने को रेणुका पंवार ने आवाज दी है जो इस वक्त एक जाना माना नाम है.

प्रांजल दहिया का ‘कबूतर’ भी मचा रहा धमाल

कुछ ही समय में प्रांजल दहिया हरियाणवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन चुकी हैं. एक के बाद एक उनके गाने जबरदस्त हिट हो रहे हैं और डीजे पर जमकर बजाए जा रहे हैं. कुछ महीनों पहले रिलीज कबूतर गाना इसका बेहतरीन उदाहरण है. ये गाना सुपरहिट हो गया है और खूब पसंद किया जा रहा है. यूट्यूब पर रिलीज इस गाने को 18 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वैसे इस लिस्ट के आने से जहां प्रांजल दहिया खुशी से झूम रही होंगी तो वहीं सपना चौधरी के लिए ये खबर निराश करने वाली है.

