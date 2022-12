Alia Bhatt की RRR को मिली Golden Globe Awards 2023 में एंट्री, इन केटेगरी में हुई नॉमिनेट

Golden Globe Awards 2023 RRR Nomination: आज के समय में एसएस राजामौली (SS Rajamouli) देश के सबसे शानदार डायरेक्टर्स में से एक हैं. अब, धीरे-धीरे देश से आगे बढ़कर एसएस राजामौली दुनिया के सबसे अच्छे डायरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल होने जा रहे हैं. बता दें कि दुनिया के कई फिल्म फेस्टिवल्स में राजामौली की लेटेस्ट फिल्म 'आरआरआर' (RRR) पसंद की जा रही है. अब, इस फिल्म को जाने-माने इंटरनैशनल अवॉर्ड्स, गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2023 (Golden Globe Awards 2023) में एक नहीं बल्कि दो नॉमिनेशन्स मिले हैं. आइये इस बारे में और जानते हैं...

Alia Bhatt की RRR को मिली Golden Globe Awards 2023 में एंट्री

जैसा कि हमने आपको अभी बताया, गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2023 (Golden Globe Awards 2023) में इस बार एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म 'आरआरआर' (RRR) भी शामिल हो गई है. आलिया भट्ट की इस फिल्म के नामांकन के बारे में खुद अवॉर्ड्स के पेज ने ट्विटर के जरिए बताया है. बता दें कि ये इकलौती भारतीय फिल्म है जो नॉमिनेट हुई है.

Congratulations to the nominees for Best Picture - Non-English Language

✨ All Quiet on the Western Front

✨ Argentina, 1985

✨ Close

✨ Decision to Leave

✨ RRR#GoldenGlobes pic.twitter.com/DfNs0VQbIs

