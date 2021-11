बेयर ग्रिल्स की हिंदी सुनकर चकरा गए अक्षय कुमार, एक्टर ने पोस्ट शेयर कर कही यह बात

नई दिल्ली: मशहूर शो इंटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स (Into The Wild With Bear Grylls) को दुनियाभर में पसंद किया जाता है. रजनीकांत, अजय देवगन, अक्षय कुमार (Akshay Kumar) जैसे सितारे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शो का हिस्सा बन चुके हैं. हाल ही में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने शो के नए सीजन के लिए बेयर ग्रिल्स की टीम को जॉइन किया था. अब बेयर ग्रिल्स ने कुछ ऐसा कहा कि जिसे सुनकर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) भी चकरा गए.

जब हिंदी में बोले बेयर ग्रिल्स

बेयर ग्रिल्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह हिंदी भाषा में 'हिम्मत मत हारो दोस्तों' कहते नजर आ रहे हैं. वीडियो में अक्षय कुमार, अजय देवगन, रजनीकांत और अजय देवगन के साथ बेयर ग्रिल्स दिख रहे हैं. कैप्शन में लिखा है, 'परफेक्ट नहीं है लेकिन मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश की.'

अक्षय कुमार ने की बेयर की तारीफ

इस वीडियो को देखकर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) खुद को रोक नहीं पाए और बेयर ग्रिल्स की तारीफ कर डाली. अक्षय (Akshay Kumar) ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'आपकी यह 'हिम्मत न हारने वाली भावना' आपको एक अद्भुत बनाता है. आपके साथ वाइल्ड एडवेंचर पर जाना एक शानदार पल था.'

सूर्यवंशी में नजर आएंगे अक्षय कुमार

वर्कफ्रंट की बात करें तो इन दिनों अक्षय कुमार (Akshay Kumar) अपनी नई फिल्म सूर्यवंशी के प्रमोशन में बिजी हैं. यह एक कॉप ड्रामा फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार (Akshay Kumar) एंटी टेररिज्म स्क्वायड के चीफ डीसीपी वीर सूर्यवंशी के किरदार में नजर आएंगे. वहीं, कटरीना कैफ (Katrina Kaif), अक्षय की पत्नी के रोल में नजर आएंगी. इस फिल्म का निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है. यह फिल्म दिवाली के मौके पर 5 नवंबर को थियेटर्स में रिलीज होगी.

