Bigg Boss 15: ग्रैंड फिनाले से पहले इन कंटेस्टेंट्स को लगा जोर का झटका, हुए बेघर

नई दिल्ली: 'बिग बॉस सीजन 15' (Bigg Boss 15) के फिनाले में महज चंद दिन ही बचे हैं. ऐसे में ग्रैंड फिनाले से पहले घरवालों को एक और झटका लगने वाला है. खबरों की मानें तो ग्रैंड फिनाले से पहले घर के दो कंटेस्टेंट्स को घर से बाहर निकाल दिया गया है. इन दो कंटेस्टेंट्स के नाम जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

'बिग बॉस' से जुड़ी अंदर की खबर देने वाले 'द खबरी' ने हाल ही में ट्वीट किया है. इस ट्वीट के मुताबिक 'बिग बॉस सीजन 15' से दो घरवाले बेघर हो गए हैं. ट्वीट के मुताबिक देवोलीना भट्टाचार्जी और राजीव अदतिया घर से बाहर हो गए हैं.

EXCLUSIVE #BiggBoss15#DevoleenaBhatacharjee is eliminated from #BiggBoss15 House#RajivAdatia has also comeout of the house

— The Khabri (@TheRealKhabri) January 22, 2022