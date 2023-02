MC Stan Insta Live Record: 'बिग बॉस 16' विनर बनते ही पहले इंस्टा लाइव में MC Stan ने तोड़ा शाहरुख खान का रिकॉर्ड, मिले इतने व्यूज

MC Stan Breaks All Insta Live Record: 'बिग बॉस 16' (Bigg Boss 16) विनर एमसी स्टैन (MC Stan) ने एक और रिकॉर्ड ब्रेक किया है. कुछ दिन पहले एमसी स्टैन ने विनिंग पोस्ट के लाइक्स से विराट कोहली का रिकॉर्ड ब्रेक किया था तो वहीं अब शो जीतने के बाद एमसी स्टैन पहली बार इंस्टा लाइव आए. इंस्टा लाइव आते ही एमसी स्टैन ने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं. एमसी स्टैन शो जीतने के बाद करीबन 10 मिनट के लिए इंस्टा लाइव आए थे. इस दौरान एमसी स्टैन ने अपने नए गाने को हल्का सा गुनगुनाया और इंस्टा लाइव में देखते ही देखते इतने सारे फैंस और सेलेब्स जुड़ गए कि एक बार फिर से एमसी स्टैन ने नया रिकॉर्ड बनाया है.

541K लाइव व्यूज

एमसी स्टैन (MC Stan) के लाइव व्यूज सोशल मीडिया पर 10 मिनट के अंदर 541K हो गए. चंद मिनट में इतने ज्यादा व्यूज होने वाले एमसी स्टैन पहले भारतीय सेलिब्रिटी बन गए हैं. यहां तक कि अपने इस नए रिकॉर्ड से एमसी स्टैन ने शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया है. शाहरुख खान के इंस्टा लाइव पर करीबन 255K व्यूज आते हैं. इतना ही नहीं बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को भी काफी ज्यादा मार्जन से पीछे छोड़ दिया है.

At this moment this guy is probably the most popular guy in India! I think sare contestant Total bhi 541k nahin hoga #McStan pic.twitter.com/VuuEFfSMKD

दुनिया के टॉप टन लाइव में शामिल हुआ एमसी स्टैन का लाइव

एमसी स्टैन जीतने के बाद जैसे ही पहली बार चंद मिनट के लिए इंस्टा लाइव आए तो उन्होंने इतिहास रच दिया. यहां तक कि एमसी स्टैन का इंस्टा लाइव दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टॉप टन लाइव में शुमार हो गया. यहां तक कि इस इंस्टा लाइव को क्रिस्टीनो रोनाल्डो, ड्रेक , निक्की मिनाज और बीटीएस मेंबर्स Jungkook और Taehyung के भी लाइक्स मिले.

History created. Now this is next level craze, all the previous records of #BiggBoss winner and Contestants have been broken. No one have ever touched 200K mark of live viwers and #MCStan has got 541K Live Viewerspic.twitter.com/X5ZWXoQu8a

