Bigg Boss 17: सास की इस बात पर भड़की अंकिता लोखंडे, बोलीं- 'मेरे पापा की डेथ...'

Bigg Boss 17: अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) उस समय काफी परेशान हो गईं, जब उनकी सास (Ankita Mother in law) ने खुलासा किया कि बिग बॉस 17 में अंकिता और विक्की (Vicky Jain) के बीच हुई लड़ाई के बाद उनके ससुर ने एक्ट्रेस की मां को फोन किया था. शो के एक नए प्रोमो में दिखाया गया कि विक्की जैन की मां और अंकिता की मां बिग बॉस (Bigg Boss 17) के घर में प्रवेश करती हैं. प्रोमो में विक्की की मां को अंकिता के साथ अकेले समय बिताते और उनके झगड़ों पर चर्चा करते हुए देखा गया, जो पिछले कुछ समय से सुर्खियां बटोर रहे हैं.

वीडियो की शुरुआत में अंकिता लोखंडे की मां (Ankita Lokhande Mother) कहती हैं, ''तुम लोग जैसे हो, वैसे नहीं दिख रहे हो.'' अंकिता उनसे पूछती हैं कि क्या हम बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं? इस पर अंकिता की मां कहती हैं, ''बहुत ज्यादा हो रहा है.'' इसके बाद अंकिता से बात करते हुए विक्की जैन की मां को देखा जाता है.

अंकिता के ससुर ने किया था एक्ट्रेस की मां को फोन

सोशल मीडिया पर शेयर एक वीडियो में देखा जा सकता है कि विक्की जैन की मां ने एक एपिसोड में अंकिता द्वारा उनके बेटे को लात मारने पर निराशा व्यक्त की. उन्होंने अंकिता से बात करते हुए कहा, ''जिस दिन तुमने विक्की को लात मारी, पापा ने तुरंत तुम्हारी मां को फोन किया. उन्होंने पूछा, ''क्या तुमने भी अपने पति को इसी तरह लात मारी थी?''

अंकिता ने अपनी सास को कहा- आप मम्मी-पापा को मत बोलो

अंकिता लोखंडे इससे परेशान हो जीता हैं और पलटवार करते हुए कहती हैं, ''मेरी मां को फोन करने की क्या जरूरत थी? मेरे पापा की मौत हो गई है, आप मम्मी पापा को मत बोलो.'' अंकिता और विक्की के बिग बॉस 17 के घर में प्रवेश करने से कुछ महीने पहले अगस्त में अंकिता के पिता शशिकांत लोखंडे का निधन हो गया था.

Just 3 month before her dad passed away and it's so disgusting to hear such comments from his mom!

it's so sad to see that in last phase of game she's going through such situations! stay strong babe #AnkitaLokhande #BB17 #AnkitaIsTheBoss #BiggBoss17 pic.twitter.com/yQ04CeWH9h

—(@RashamiDesaiFC_) January 8, 2024