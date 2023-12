Bigg Boss 17: टीवी का रियलिटी शो 'बिग बॉस 17' दिन पर दिन जीतना दिलचस्प होता जा रहा है. घर में नजर आने वाले कंटेस्टेंट्स के बीच का गेम और रिश्ते उतना ही उलझते जा रहे हैं, जिसको लेकर हालिया एपिसोड में सलमान खान (Salman Khan) ने भी अपनी बात रखी. दरअसल, पिछले हफ्ते शो से ऐश्वर्या शर्मा (Aishwarya Sharma) को बेघर किया गया था.

उनके बेघर होने के बाद घर में वाइल्ड कार्ड से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मुनव्वर फारूकी (Munawar Faruqui) की दोस्त आयशा खान (Ayesha Khan) ने एंट्री मारी. आयशा के एंट्री करते हुए घर में काफी तहलका मच गया. आयशा ने मुनव्वर पर कई आरोप लगाए. इतना ही दोनों के बीच का रिश्ता कुछ दर्शकों को भी समझ के बाहर है. हाल ही में बिग बॉस का एक प्रोमो जारी किया गया है, जिसमें सलमान आयशा और मुनव्वर की क्लास लगाते नजर आ रहे हैं.

सलमान ने लगाई आयथा-मुनव्वर की क्लास

जारी किए गए 'वीकेंड का वार' (Weekend Ka Vaar) प्रोमो में सलमान, आयशा से बिग बॉस के घर में आने का मकसद पूछते नजर आ रहे हैं और साथ ही गुस्से में उनको डांटते नजर आ रहे हैं. सलमान की बात सुनने के बाद आयशा कहती हैं वो बस मुनव्वर से माफी मांगना चाहती थीं, जिस पर सलमान कहते हैं 'माफी मांगने के लिए नेशनल टेलीविजन ही मिला'.

#BiggBoss17 Promo for Tomorrow with Fact Check -

Salman Khan not only bashed Ayesha Khan, but Fraud Munawar Faruqui too for his fake dramas and some big handles were hiding this fact conveniently.

He also said Ki Comedy Mei Toh Kya Kya Bol Jaate Hopic.twitter.com/jFluqTCGM6

— KhabriBhai (@RealKhabriBhai) December 29, 2023