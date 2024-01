Bigg Boss 17: 'आपकी औकात क्या...',चप्पल कांड के बाद विक्की के पापा ने अंकिता की मां को सुनाई थीं कई बातें

Ankita Lokhande-Vicky Jain: बिग बॉस के घर में अंकिता लोखंडे और विक्की जैन का रिश्ता कई सारे उतार-चढ़ाव से गुजरता दिखाई दे रहा है. वीकेंड का वार एपिसोड में करण जौहर जमकर विक्की की क्लास लगाते हैं. करण कहते हैं, जब आपकी मां नेशनल टीवी पर अंकिता से सवाल पूछती हैं तो आपकोपति होने के नाते उनके साथ खड़े नहीं रहना चाहिए था. करण के सवालों के बाद विक्की जैन परेशान हो जाते हैं और फिर अपनी पत्नी अंकिता लोखंडे को बीबी हाऊस के एक कोने में ले जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या-क्या बात हुई थी.

अंकिता लोखंडे ने विक्की के पापा को लेकर किया खुलासा

अंकिता लोखंडे, विक्की को बताती हैं- मम्मी (विक्की की मां) ने बताया था कि पापा ने मेरी मम्मी को फोन किया था. चप्पल-जूते का जो भी हुआ था जब एपिसोड...पापा ने मम्मी को बोला कि आप अपने पति को ऐसे ही मारती थीं क्या चप्पल-जूते फेंककर. और भी बहुत कुछ बोला...आपकी औकात क्या है...ऐसा करके. अंकिता की बात सुनने पर विक्की कहते हैं- आपके पापा होते तो वह चप्पल-जूते वाला एपिसोड देखने के बाद क्या कहते? विक्की के सवाल पर अंकिता कहती हैं- उन्हें भी नहीं अच्छा लगता.

Vicky's father did not only said "aap apne pati ko bhi aise marti thi kya" but also "aapki aukat kya hai" and many more harsh things to a woman who just lost her husband.

This is cruelty and absurdity. I'm so irritated with Vicky's family drama !!#AnkitaLokhande #BiggBoss17 pic.twitter.com/G6VY3MHcV2

— (@lomlrubi) January 14, 2024