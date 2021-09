Neha Bhasin ने Bigg Boss OTT में की गंदी हरकत, LIVE शो में कोई ऐसे कैसे कर सकता है

नई दिल्ली: 'बिग बॉस ओटीटी' (Bigg Boss OTT) के लेटेस्ट एपिसोड में दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) और नेहा भसीन (Neha Bhasin) की घमासान बहस देखने को मिली. बहस की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे. नेहा भसीन ने ऐसी गंदी हरकत की दिव्या से बर्दाश्त नहीं हुआ. दोनों के बीच लड़ाई तब शुरू हुई जब दिव्या किचन में सिंक पर एक गंदा अंडरवियर देखीं. दिव्या को किचन सिंक में अंडरवियर देखकर गुस्सा आता.

इस दौरान शमिता शेट्टी भी वहां मौजूद रहती हैं. दिव्या (Divya Agarwal) उनको भी दिखाती हैं. शमिता की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता. इसके बाद मुस्कान से पूछा जाता है, जिस पर वो साफ कहती हैं कि वो अंडरवियर उनकी नहीं है. मुस्कान कहती है कि शायद ये नेहा भसीन (Neha Bhasin) की होगी. दिव्या इस हरकत से पूरी तरह झल्ला जाती हैं. इसी बीत नेहा भसीन आती हैं और वो कहती हैं कि वो उनकी है और वो उसे ले जाती हैं. नेहा कहती हैं कि उन्होंने उसे धोने के लिए रखा था और माफी मांगती हैं.

दिव्या (Divya Agarwal) से नेहा भसीन की ये हरकत देखी नहीं जाती है और दिव्या कहती हैं, 'ये बहुत गंदा है नेहा.' नेहा (Neha Bhasin) भी इस पर चुप नहीं रहतीं और कहती हैं, 'मुझे हर चीज पर आपकी राय की जरूरत नहीं है. बहुत ज्यादा हो रहा है. मैंने इसे यहां धोने के लिए रखा है. आप एक घिनौनी महिला हैं. आप जो कुछ भी कहती है, वो घिनौना होता है. मैंने अभी कहा कि मैं इसलिए माफी मांगती हूं, आप इसे मुद्दा क्यों बना रही हैं? यह सिर्फ एक छोटी सी बात है और कोई बड़ी बात नहीं है.'

दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) तुरंत जवाब देते हुए कहती हैं, 'मैं जो कुछ भी कहती हूं वह घिनौना होता है. आप मुझे घिनौना कह सकती हैं.' नेहा (Neha Bhasin) इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, 'मैं मेडिकल रूम में थी और अभी वापस लैटी हूं. यह सिर्फ एक अंडरवियर है' दिव्या अग्रवाल कहती हैं कि नेहा हमेशा ऐसे ही चिल्लाती हैं.

Leaving an unwashed undergarment for the first time out is a mistake , as a girl urself , how can u make it so embarrassing for another girl ???? Calling it disgusting n making it public n causing a girl so much embarrassment on something so intimate, very sad . #sick

— Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) September 7, 2021