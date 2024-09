'साइड हटो! घर जाओ, भूखे मर रहे होंगे...' ED ने एल्विश यादव से 8 घंटे तक की पूछताछ; VIDEO में चेहरे पर साफ दिखी झुंझलाहट

Snake Venom Case YouTuber Elvish Yadav: गुरुवार को फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लखनऊ में मुख्यालय में करीब 8 घंटे तक पूछताछ की. इस दौरान उनसे रेव पार्टियों, सांप के जहर की सप्लाई और इसके स्रोतों से जुड़े सवालों की गहराई से पूछताछ की गई. हाल ही में सोशल मीडिया पर एल्विश यादव का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ईडी के दफ्तर से बाहर आते नजर आते हैं जहां मीडिया के लोग उनको घेर लेते हैं.

इस दौरान एल्विश यादव के चेहरे पर गुस्सा और झुंझलाहट साथ देखी जा सकती है. इतना ही नहीं, मीडिया द्वारा पूछे जा रहे सवालों से भी एल्विश यादव काफी तनाव में नजर आ रहे हैं. साथ ही जब मीडिया ने एल्विश से उनका पक्ष रखने को कहा तो उन्होंने इससे साफ इंकार कर दिया. एल्विस ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'घर जाओ, भूखे मर रहे होगे तुम लोग'. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईडी के अधिकारियों ने एल्विश से रेव पार्टियों और सांपों के जहर की सप्लाई के बारे में पूछताछ की.

#ElvishYadav was grilled by ED again for 8 straight hours.

When reporters asked : “Aap apnaa paksh rakhna chahenge”

Elvish denied.

This clearly means he is guilty of all those crimes.

Sources say he might be arrested in the next ED session pic.twitter.com/TQpesm9iFf

— Jitesh (@Chaotic_mind99) September 5, 2024