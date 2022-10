Salman Khan-Katrina Kaif फिर आएंगे एक साथ! एक्स लवर्स Bigg Boss 16 में इस अंदाज में करेंगे एंट्री

Salman Katrina together in Bigg Boss 16: देश के सबसे लोकप्रिय रीएलिटी शोज में से एक, बिग बॉस 16 (Bigg Boss 16) की शुरुआत हो चुकी है और उसका फैन बेस शो के लिये काफी एक्साइटेड रहता है. बिग बॉस के शुरू होने के कुछ समय बाद ही होस्ट सलमान खान (Bigg Boss 16 Host Salman Khan) को डेंग्यू हो गया जिसकी वजह से उनकी जगह होस्टिंग का काम बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) के होस्ट, करण जौहर (Karan Johar) ने संभाला. अब, सलमान खान ठीक हो गए हैं और बिग बॉस के 'वीकेन्ड का वार' (Weekend ka Vaar) होस्ट करने के लिए तैयार हैं. सलमान अपने शो में एक धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं, वो भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड (Salman Khan ex girlfriend), विक्की कौशल की पत्नी (Vicky Kaushal wife), एक्ट्रेस कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) के साथ. आइए इस बारे में और जानते हैं..

Salman-Katrina फिर आए एक साथ!

अगर आप एक बिग बॉस (Bigg Boss) फैन हैं, तो आपको यह खबर काफी अच्छी लगने वाली है. एक्टर सलमान खान (Salman Khan) शो के होस्ट के तौर पर वापस आ रहे हैं और शो के इस हफ्ते के 'वीकेंड के वार' को वही होस्ट करने वाले हैं. शो से जुड़े सोर्सेज के मुताबिक इस दौरान सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड, कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) भी सलमान के साथ नजर आने वाली हैं.

एक्स लवर्स की Bigg Boss 16 में इस अंदाज में होगी एंट्री

बात यह है कि विक्की कौशल की पत्नी, कैटरीना कैफ (Vicky Kaushal Wife Katrina Kaif) अपनी आने वाली फिल्म, फोन भूत (Phone Bhoot) को प्रमोट करने में बिजी है. अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए कैटरीना कैफ बिग बॉस 16 में भी पहुंचेंगी. इसी तरह, दोनों एक्स लवर्स एक साथ स्क्रीन पर आने वाले हैं और दोनों के फैन्स इस बात से काफी खुश हैं.

बता दें कि कैटरीना कैफ के साथ ईशान खट्टर (Ishaan Khatter) और सिद्धांत चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvedi) भी शिरकत करेंगे. बता दें कि कैटरीना-विक्की की शादी (Vicky Katrina Wedding) के बाद यह पहली बार होगा कि कैटरीना और सलमान (Katrina Salman) एक साथ नजर आने वाले हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.