Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: फिर से ट्रोल हो रहा 'गुम है किसी के प्यार में' सीरियल, मेकर्स सहित विराट और पाखी की ट्रोल्स उड़ा रहे धज्जियां

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Troll: टीवी सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) जब से ऑन एयर हुआ है तब से लगातार किसी ना किसी वजह से दर्शकों के निशाने पर आ जाता है. कई बार ये सीरियल कहानी में किए गए बदलाव की वजह से दर्शकों के निशाने पर आया तो कई बार किरदारों के एक्सप्रेशन की वजह से. लेकिन सीरियल में लीप लेने के बाद लगातार मेकर्स इसकी कहानी में बदलाव कर रहे जो एक बार फिर से दर्शकों को पसंद नहीं आ रही है. जिसके बाद वो लगातार ना केवल शो के मेकर्स बल्कि पाखी को भी जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

कहानी में चल रहा ये ट्रैक

'गुम है किसी के प्यार में' विनायक रेस जीत जाएगा. जिसके बाद सभी विनायक के ठीक होने का क्रेडिट विराट और पाखी (Aishwarya Sharma) को देंगे. इसके बाद विराट सवि को सई से अलग करने का फैसला लेगा. इतना ही नहीं विराट सई को जेल में डाल देगा. विराट का ये बर्ताव दर्शकों को पसंद नहीं आ रहा है. जिसके बाद ये सीरियल सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गया है.

हो रहे ट्रोल

इस सीरियल की कहानी का ये ट्रैक दर्शकों को जरा सा भी रास नहीं आ रहा. सोशल मीडिया पर यूजर्स सई का साथ दे रहे हैं. उनका कहना है कि सई का दर्द किसी को भी नजर नहीं आ रहा और पूरा परिवार खुशियां मना रहा है. इन घरवालों को सजा मिलनी चाहिए. इन लोगों ने सई की जिंदगी बर्बाद कर दी है.

यूजर्स कर रहे ये कमेंट्स

देखिए यूजर्स सोशल मीडिया पर और किस तरह के कमेंट कर इस सीरियल के मेकर्स के अलावा विराट और पाखी को किस तरह से ट्रोल कर रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा- 'ये लोग खुशियों के लायक नहीं है. इन सबको सजा मिलनी चाहिए. इनके ईगो और नफरत ने एक लड़की की लाइफ बर्बाद कर दी. अब उनका बेटा उस लड़की की लाइफ और बर्बाद करने वाला है.'

These people are not worthy of happiness. They deserve no redemption but only punishment. Their egos and blind hatred spoiled a girl life. And now their samajhdaar beta is even more relentless to make her life hell.#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/KwjF753XIl

— Neenukettles (@neenukettles1) November 3, 2022