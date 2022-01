Kapil Sharma ने देर रात नशे में किया था ट्वीट, इतने लाख चुकानी पड़ी कीमत

नई दिल्ली: कॉमेडियन और टीवी होस्ट कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो के साथ नेटफ्लिक्स स्पेशल का ऐलान किया. 28 जनवरी को प्रीमियर के लिए स्पेशल शो 'कपिल शर्मा: आई एम नॉट डन येट' (kapil sharma i'm not done yet) में वह ऐसे अवतार में दिखाई देंगे जैसे वह पहले कभी न देखे गए. इस वीडियो में कपिल ने एक मजेदार किस्सा सुनाया है.

विडियो में दी फैंस को वॉर्निंग

यह शो नेटफ्लिक्स के साथ कपिल की पहली कॉमेडी स्पेशल सीरीज है. प्रोमोशन वीडियो में कपिल को यह कहते हुए सुना जाता है, 'मैं इस उद्योग में 25 साल से काम कर रहा हूं और टीवी उद्योग में करीब 15 साल हूं. मैंने कभी कॉमेडी को गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि हम मजाक कर रहे हैं. क्योंकि हम पंजाब से हैं और हमें मजाक करना पसंद है. लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको पैसे भी मिल सकते हैं.'

Don’t tell Netflix that I have leaked the footage “kapil sharma: I am not done yet”! @NetflixIndia @beingu_studios #kapilsharmaonnetflix pic.twitter.com/WlcHru0rUP — Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) January 5, 2022

नशे में किया ट्वीट पड़ा महंगा

इसी बीच शो के मेकर्स ने कपिल की स्पेशल का एक हुक वीडियो भी रिलीज किया. वीडियो में कपिल शर्मा शराब के नशे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट करने के समय के बारे में खुलकर बोलते नजर आ रहे हैं. 'मैं तुरंत मालदीव के लिए रवाना हो गया. मैं वहां 8-9 दिनों तक रहा. उदाहरण के तौर पर मैं मालदीव पहुंचा, मैंने होटल के कर्मचारियों से बिना इंटरनेट वाले कमरे के लिए कहा. उन्होंने पूछा, 'क्या आपने अभी शादी की है?' मैंने जवाब दिया, 'नहीं, मैंने अभी ट्वीट किया है'.

9 लाख रुपए हुए खर्च

कपिल ने आगे कहा, 'मेरे ठहरने में 9 लाख रुपए खर्च हुए. इतना पैसा मैंने अपनी पढ़ाई पर भी खर्च नहीं किया.' इसके आगे उन्होंने कहा, 'उस एक ट्वीट की कीमत मुझे बहुत ज्यादा लगी.' कपिल ने आगे कहा, 'मैं ट्विटर पर मुकदमा करना चाहता हूं.' उन्होंने कहा कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट को उनके फॉलोअर्स को चेतावनी देनी चाहिए थी कि यह एक 'शराबी ट्वीट' है और इसे 'अनदेखा' किया जाना चाहिए. कपिल ने अपने द्वारा किए गए कुछ ट्वीट्स की जिम्मेदारी लेते हुए, यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकाला कि ट्वीट्स की जिम्मेदारी थी ... हालांकि फिर उन्होंने कुछ शराब ब्रांडों के नाम लेकिन कहा ट्वीट इनके थे.

Let’s meet on 28th January on your Netflix screen with my first stand up special “Kapil sharma: I m not done yet”! #kapilsharmaonnetflix @NetflixIndia @netflix @beingustudios @GoswamiAnukalp pic.twitter.com/e0EaUt5xnB — Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) January 5, 2022

बीते साल दिया था हिंट

पिछले साल, अपने नेटफ्लिक्स डेब्यू की बात छेड़ते हुए, कपिल ने एक ट्वीट में लिखा था, 'शुभ समाचार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कपिल ने ट्वीट किया, 'कल मैं एक शुभ समाचार, matlab ek 'शुभ' समाचार शेयर करूंगा.' बाद में नेटफ्लिक्स इंडिया द्वारा एक वीडियो रिलीज किया गया, जिसमें कपिल अपना परिचय दे रहे थे और 'शुभ' उच्चारण करने की पूरी कोशिश कर रहे थे.

खुश हैं कपिल शर्मा

अपने नेटफ्लिक्स डेब्यू के बारे में बात करते हुए, कपिल ने एक बयान में कहा था, 'मैं नेटफ्लिक्स के साथ अपने पहले शो के लिए बहुत उत्साहित हूं. 2020-21 दुनिया भर में सभी के लिए एक कठिन साल रहे हैं और मेरा मकसद लोगों को उनकी चिंताओं को भूलकर उनको प्यार, हंसी और सकारात्मकता के साथ यह नया साल मनाने को लेकर है. मैं हमेशा नेटफ्लिक्स पर रहना चाहता था लेकिन मेरे पास उनका नंबर नहीं था (हाहाहा). यह मेरे दिल के करीब एक प्रोजेक्ट है.'

क्या होगा शो में

नेटफ्लिक्स स्पेशल, 'कपिल शर्मा: आई एम नॉट डन स्टिल' में, कॉमेडियन-होस्ट अपने सिग्नेचर स्टाइल में चुटकुले सुनाते हुए अपने मजेदार और भरोसेमंद तरीके से अपनी स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे.

