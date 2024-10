गांदरबल के बाद गुलमर्ग में आतंकी हमला, आतंकियों ने की सेना की गाड़ी पर फायरिंग; पोर्टर की मौत, 4 जवान घायल

Gulmarg Firing Case: जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग इलाके में गुरुवार को सेना के वाहन पर हमला हुआ है, जिसमें एक पोर्टर की मौत हो गई और 4 जवान घायल हो गए. यह घटना उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग के बोटापथरी इलाके के नागिन इलाके में हुई है. सेना की यह गाड़ी एलओसी की तरफ जा रही थी, तभी उस पर गोलियां बरसाई गईं.

यह वाहन राष्ट्रीय राइफल्स का था, जो एलओसी से सटे नागिन इलाके में जा रहा था. इस फायरिंग में एक पोर्टर की मौत हो गई. बीते कुछ दिनों में जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों में इजाफा हुआ है. खासकर गैर-कश्मीरियों को चुन-चुनकर निशाना बनाया जा रहा है. गुरुवार को ही पुलवामा के त्राल में उत्तर प्रदेश के एक मजदूर को आतंकियों ने गोली मारकर घायल कर दिया.

Terrorist attack on an Army vehicle which was part of a convoy in J&K's Baramulla in which a civilian porter has been killed. Four soldiers have also been injured in the attack. More details awaited: Army Officials pic.twitter.com/WCI5pCa2RS

