Karan Wahi ने लंबे वक्त तक टीवी से इस खास वजह से बना ली थी दूरी, अब 6 साल बाद की वापसी

Karan wahi on Return to Tv after 6 Years: एक्टर करन वाही ने कई सालों के बाद एक बार फिर टीवी पर वापसी की है. 6 सालों के बाद करन छोटे पर्दे पर नजर आने वाले हैं. चन्ना मेरेया नाम के शो में नजर आ रहे करन के इंटेंस किरदार को काफी पसंद किया जा रहा है. लेकिन आखिर 6 सालों तक करन वाही ने छोटे पर्दे से ये दूरी क्यों बनाकर रखी थी ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में दिया. करन वाही ने इसके पीछे जो वजह बताई वो वाजिब भी है और इसलिए करन के इस फैसले की तारीफ भी हर कोई कर रहा है.

इस वजह से छोटे पर्दे से दूर हुए थे करन वाही

हाल ही में एक इंटरव्यू में करन वाही ने बताया कि टीवी पर काम करना एक बड़ी चुनौती है क्योंकि यहां काम करते हुए बमुश्किल ही आप अपने लिए समय निकाल पाते हैं. सेट्स पर काफी समय बिताना पड़ता है लिहाजा खुद के लिए समय नहीं मिल पाता यहां तक कि हॉलीडे के लिए भी दो बार सोचना पड़ता है. यही वजह थी क करन ने टीवी पर काम करने से इंकार करना शुरू कर दिया था. करन के मुताबिक- ‘ऐसा नहीं था कि मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना चाहता था बल्कि मैं खुद और खुद की जिंदगी जीना चाहता था.’

6 साल बाद वापसी पर भी दिया जवाब

चन्ना मेरेया सीरियल से करन वाही टीवी की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं. इस पर उन्होंने कहा कि वो 2 साल से कोविड में घर पर ही थे. ऐसे में जब उन्हें ये अच्छी स्टोरी मिली तो उन्होंने इसके लिए इंकार नही किया क्योंकि वो काम पर वापस आकर खुश रहना चाहते थे. ये शो उन्हें काफी इम्प्रेसिव लगा जिसके कारण ही उन्होंने इसके लिए हां कहा. आपको बता दें कि इस शो में करन एक्ट्रेस नियति फतनानी के साथ नजर आ रहे हैं और इनकी जोड़ी को भी काफी पसंद किया जा रहा है.

