Khatron Ke Khiladi 11: Arjun Bijlani ने फिर की गलती! लोगों ने कहा- Rahul Vaidya से माफी मांगो

नई दिल्ली: स्टंट रियालिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' (Khatron Ke Khiladi) को देखना लोग खूब पसंद कर रहे हैं. शो के सभी कंटेस्टेंट्स को बहुत प्यार और सपोर्ट मिल रहा है. बीते हफ्ते सौरभ राज जैन की खेल से छुट्टी हो गई है. वहीं निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) वाइल्ड कार्ड बनकर वापस लौटी हैं. इसी बच सोशल मीडिया पर लोग एक बार फिर अर्जुन बिजलानी को ट्रोल कर रहे हैं. लोग लगातार मांग कह रहे हैं कि अर्जुन बिजलानी (Arjun Bijlani), राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) से माफी मांगे.

राहुल वैद्य को कहा था लकड़बग्घा

दरअसल, बीते दिन शो के मेकर्स ने एक प्रोमो जारी किया था, जिसमें अर्जुन बिजलानी (Arjun Bijlani), राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) को लकड़बग्घा और श्वेता तिवारी को चालाक लोमड़ी कह रहे थे. ये वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया और लोग अर्जुन बिजलानी की बात सुनकर काफी नाराज हो गए हैं. लगातार अर्जुन बिजलानी को निगेटिव फीडबैक दर्शकों से मिल रहा है. अर्जुन बिजलानी से लोग अब सोशल मीडिया पर राहुल वैद्य से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं.

अर्जुन ने वीडियो में किया था मजाक

अर्जुन बिजलानी (Arjun Bijlani) ने मजाक में श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) और राहुल वैद्या (Rahul Vaidya) के व्यवहार की तुलना कुछ जानवरों से की थी. प्रोमो में अर्जुन कहते हैं, 'यहां ऐसे अजीबो-गरीब प्राणी हैं आपके तो होश उड़ जाएंगे. वो देखिए वो है श्वेता चालक लोमड़ी की तरह जिस तरह अंगूर नहीं मिलते, मतलब अगर स्टंट में जीत नहीं मिलती तो अंगूर खाट्टे लगते हैं.' सेल्फी ले रहे राहुल की ओर बढ़ते हुए वह कहते हैं, 'राहुल की शकल लकड़बग्घे जैसी है. बाकी उसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है.'

वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से साझा किया गया था, लेकिन ये राहुल वैद्या (Rahul Vaidya) के फैंस को अच्छा नहीं लगा. उन्होंने इसे बॉडी शेमिंग तक कह दिया है और राहुल से माफी मांगने को कहा.

Stay in your limits while cracking jokes not only in this show, but this also happened in bb, eijaz was not even asked for body shaming on weekend ka war @ColorsTV APOLOGIZE TO RAHUL VAIDYA — vophile) August 2, 2021

Absolutely shameful and so below the belt

Delete this video asap. APOLOGIZE TO RAHUL VAIDYA https://t.co/ImaBSfsoQr — Sreeya (@sreeya_reddy26) August 2, 2021

Very shameful @ColorsTV!!

Arjun is very capable of shining on his own, don’t ruin his reputation by giving him such scripts that hurts the feelings of all the audiences! APOLOGIZE TO RAHUL VAIDYA — Rohit Rai (@RohitRa01307869) August 2, 2021

पहले भी अर्जुन से हुई गलती!

बता दें, लोग अर्जुन बिजलानी (Arjun Bijlani) से पहले ही नाराज थे. सौरभ राज जैन (Sourabh Raaj Jain) के एलिमिनेशन की वजह से लोग अर्जुन को बीते दिन बुरी तरह ट्रोल किए थे. लोगों ने उनके फैसले को पूरी तरह से गलत बताया था. लोगों ने उन्हें राय भी दी कि सौरभ की जगह निक्की तंबोली को नॉमिनेट करना चाहिए था. अर्जुन ने बीते दिन ट्वीट कर के इस मामले पर सफाई भी दी थी. इसके बाद भी नेटिजेंस का मनना है कि शो के मेकर्स अर्जुन को ज्यादा स्क्रीन स्पेस दे रहे हैं, क्योंकि वो पहले से ही कलर्स चैनल से जुड़े रहे हैं और उन्होंने कलर्स के कई हिट डेली सोप्स में लीड रोल निभाया है. साथ ही लोगों का कहना है कि बिग बॉस में वो नजर आने वाले हैं इसलिए भी उन्हें प्रमोट किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें:KKK 11: स्टंट करते हुए जम जाएंगे अनुष्का सेन के हाथ, हालत देख रोने लगेंगी श्वेता तिवारी

एंटरटेनमेंट की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए यहां क्लिक कर Zee News के Entertainment Facebook Page को लाइक करें