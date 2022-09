Koffee With Karan: 'कॉफी विद करण' में वरुण धवन और अनिल कपूर ने शादी को लेकर टिप्स किए साझा

Anil Kapoor And Varun Dhawan In Koffee With Karan: मशहूर टॉक शो 'कॉफी विद करण' (Koffee With Karan) में हर हफ्ते सितारे आते हैं और अपनी जिंदगी से जुड़े कई राज लोगों को बताते हैं. पिछले हफ्ते कैटरीना कैफ (Katrina Kaif), सिद्धांत चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvedi) और ईशान खट्टर (Ishaan Khatter) ने समां बांधा था और इस बार लोगों का मनोरंजन करने आ रहे हैं अनिल कपूर (Anil Kapoor) और वरुण धवन (Varun Dhawan). आपको बता दें ये दोनों सितारे अपनी पिछली फिल्म 'जुग जुग जीयो' (Jugjugg Jeeyo) में साथ नजर आए थे और तब से ही इन दोनों की दोस्ती को हवा लग गई है.

सेक्स लाइफ पर होगी चर्चा

बॉलीवुड सितारे वरुण धवन और अनिल कपूर, चैट शो 'कॉफी विद करण' में साथ नजर आएंगे. इस दौरान दोनों शादी, रिश्तों और कॉम्पटीशन पर चर्चा करते नजर आएंगे. शो में हमेशा ही मेहमानों को हमेशा सेक्स लाइफ और भावनात्मक विषयों पर चर्चा करते देखा गया है. पर इस बार, दोनों सितारों ने कुछ अलग विषयों पर चर्चा की है.

शादी के एक्सपीरिएंस करेंगे शेयर

पत्नी को धोखा देने की बात पर वरुण ने कहा, 'अगर मैं अपनी पत्नी को धोखा देता हूं, तो मेरा कुत्ता भौंकेगा और उसे बता देगा!' यह एपिसोड दर्शकों के लिए शादी की सलाह से भरा हुआ था, क्योंकि दो सितारे, एक नए-नए पति और दूसरे शादी के 40 से ज्यादा सालों के अनुभव साझा करेंगे. अनिल कपूर ने एक सवाल पर कहा कि आपको अपनी पत्नी की तारीफ करनी होगी और ऐसे काम करने होंगे, जिससे उसे खुशी मिले. यह भी विचार करना जरूरी है कि वह आपको कैसे खुश करती है.

