Moving In With Malaika Show: 'मूविंग इन मलाइका' शो ने मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) और अमृता अरोड़ा (Amrita Arora) के झगड़े का वीडियो इंटरनेट पर रिलीज किया है. मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora New Video) वीडियो में अपनी बहन के सामने इमोशनल होते हुए भीगी आंखों के साथ कह रही हैं, जब मुझे जरूरत थी तुम नहीं थी. सेलेब सिस्टर्स जो खूबसूरत बॉन्डिंग के लिए इंडस्ट्री में पहचानी जाती हैं, उनके रिश्ते में अचानक ऐसा क्या हो गया कि कैमरे के सामने ही मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora New Show) के इमोशन झलक गए.

मलाइका अरोड़ा के शो का वीडियो वायरल

'मूविंग इन विद मलाइका' के प्रोमो वीडियो में देखा जा सकता है कि, मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) सीधा अपनी बहन अमृता के कमरे में जाती हैं और पूछती हैं कि उनकी बहन उन्हें नजरअंदाज क्यों कर रही है. अमृता अरोड़ा (Amrita Arora Movies) बिना कोई जवाब दिए फोन में लगी रहती है और मलाइका को सवाल भरी नजरों से घूरती हैं और पूछती हैं क्या?

कैमरे के सामने भिड़ीं मलाइका-अमृता!

वीडियो में तभी डिनो मोरिया की एंट्री होती है और वह अरोड़ा सिस्टर्स से एडवेंचर जाने के लिए पूछते हैं, जिसपर मलाइका (Malaika Arora) हां कर देती हैं लेकिन अमृता मना कर देती हैं और कमरे से बाहर निकल आती हैं. शो के प्रोमो वीडियो में देखा जा सकता है कि मलाइका बहन अमृता (Amrita Arora Hindi Movies) से पूछती हैं कि वह क्यों नाराज होकर बाहर आ गईं. तब अमृता बताती हैं उन्हें पानी से डर लगता है. साथ ही अमृता कहती हैं, अगर वह कहीं जाएंगी तो हमेशा की तरह सबसे झगड़ा ही करेंगी.

मलाइका की आंखू में आए आंसू

वीडियो में दूसरे ही पल मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora New Show Vidoe) इमोशनल होकर अमृता से सवाल करती हुई नजर आती हैं. मलाइका कहती हैं, तुम एक बहुत अच्छी मां, बीवी और दोस्त हो लेकिन अच्छी बहन कब बनोगी. जब उन्हें एक बहन की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम मेरे पास नहीं थी. बता दें, मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora Tv Shows) ने अपने नए शो मूविंग इन विद मलाइका में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई खुलासे किए हैं. इस बार शो में मलाइका के एक अनदेखे साइड पर भी नजर जाएगी, जहां वह अपनी बहन से तगड़ा झगड़ा करती दिखाई दे रही हैं.

