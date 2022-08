Naagin 6 में 20 साल का लीप, अब इस किरदार में नजर आएंगी Tejasswi Prakash, बदलेगा लुक

Tejasswi Prakash New Look in Naagin: एकता कपूर का नागिन शो काफी पॉपुलर सीरियल रहा है जिसका फिलहाल छठा सीजन चल रहा है. इस शो को ऑडियंस का काफी प्यार मिल रहा है. टीआरपी में भी काफी समय से ये शो टॉप पर बना हुआ है. अब खबर है कि शो की कहानी को 20 साल आगे बढ़ाया जा रहा है यानि शो में आने जा रहा है लंबा लीप वो भी 20 सालों का. जिसके बाद कहानी, किरदार और किरदारों का लुक काफी बदल जाएगा. जिसमें तेजस्वी प्रकाश भी शामिल हैं.

20 साल आगे बढ़ेगी शो की कहानी

तेजस्वी प्रकाश ने ये जानकारी अपने इंस्टाग्राम के जरिए दी है जिसमें उन्होंने एक वीडियो शेयर की है. इस वीडियो में उन्होंने जहां शो में आ रहे लीप के बारे में बताया है तो साथ ही अपने किरदार की एक झलक भी दिखाई है. इस वीडियो में तेजस्वी ने बताया कि 20 साल के बाद वो खुद की बेटी के रोल में दिखेंगी. तो वहीं उनके लुक को भी बदल दिया गया है. पहले से उनका किरदार अब काफी बदला-बदला दिखेगा. जिसे लेकर वो काफी एक्साइटेड है. इस वीडियों में काफी ड्रेस और ज्वैलरी भी नजर आ रही हैं जो स्पेशली इस किरदार के लिए है. उनके किरदार का नाम प्रार्थना होगा जो प्रथा की बेटी होगी.



लोगों के बीच काफी पॉपुलर है ये शो

एकता कपूर का नागिन शो लोगों को हमेशा ही भाता आया है. इसके पहले पांच सीजन आ चुके है और छठां सीजन चल रहा है. जिसमें तेजस्वी प्रकाश लीड रोल में हैं. तेजस्वी बिग बॉस 15 में नजर आई थीं और इस शो को जीतने के साथ ही उन्हें नागिन सीरियल भी ऑफर हो गया था. जिसमें वो खूब पसंद की जा रही है. तेजस्वी के अलावा शो में सिम्बा नागपाल, सुधा चंद्रन और महक चहल भी हैं जो अहम किरदार निभा रही हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर