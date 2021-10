वीडियो वायरल होने के Prince Narula की पत्नी Yuvika Chaudhary हुईं गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली: बीते दिनों प्रिंस नरूला (Prince Narula) की पत्नी और एक्ट्रेस युविका चौधरी (Yuvika Chaudhary) का एक वीडियो वायरल हुआ था. एक्ट्रेस इस वीडियो की वजह से खूब ट्रोल की गई थीं. ये वीडियो ब्लॉग यूविका ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया था. इसमें उन्होंने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था. इसी मामले में युविका चौधरी को हरियाणा पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया.

युविका चौधरी (Yuvika Chaudhary) पर एक वीडियो में अनुसूचित जाति को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगा है. हिसार के हांसी थाना पुलिस ने उनसे करीब तीन घंटे तक इस मामले में पूछताछ की. अभिनेत्री पर एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. हालांकि बाद में उन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी. युविका मुंबई से हांसी पहुंची थीं. उनके वकील अशोक बिश्नोई ने कहा, ‘मेरी क्लाइंट हाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच में शामिल हुईं और वह अभी अंतरिम जमानत पर हैं.' अब इस केस में 24 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.

Hansi, Haryana | My client has joined the investigation as per the guidelines given by the High Court and she is on interim bail now (in a case of alleged offensive remarks against Scheduled Castes on a social media platform): Ashok Bishnoi, lawyer of actress Yuvika Chaudhary pic.twitter.com/l459AsCmsN

— ANI (@ANI) October 18, 2021