Bigg Boss 16: Shiv Thakare ने इस कंटेस्टेंट को बताया Sidharth Shukla की कॉपी! लोगों ने लगाई क्लास, बोले- अपने ही पैरों पर मारी कुल्हाड़ी

Bigg Boss 16 Shiv Thakare Priyanka Choudhary Fight: बिग बॉस 16 फिनाले (Bigg Boss 16 Finale) के बेहद करीब पहुंच गया है. हर दिन कंटेस्टेंट फिनाले में पहुंचने के लिए जंग कर रहे हैं. इसी झगड़े और जंग के बीच बिग बॉस 13 विजेता और दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का नाम घसीट लिया गया है. सिद्धार्थ का नाम आने के बाद से एक्टर के फैंस जमकर बिग बॉस के खिलाफ सोशल मीडिया पर कमेंटबाजी कर रहे हैं.सिद्धार्थ शुक्ला (Bigg Boss Sidharth Shukla) का नाम बिग बॉस 16 में लेकर आने वाले शिव ठाकरे (Shiv Thakare) पर लोग जमकर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं.

शिव ठाकरे ने इस कंटेस्टेंट को बताया सिद्धार्थ की कॉपी?

बिग बॉस 16 (Bigg Boss 16 Latest Episode) के लेटेस्ट एपिसोड में नॉमिनेशन्स का टास्क हुआ. नॉमिनेशन के टास्क में पूरी मंडली ने प्रियंका चौधरी (Priyanka Choudhary) को नॉमिनेट किया, जिसके बाद प्रियंका गुस्से में आ गईं. तभी शिव और प्रियंका (Shiv and Priyanka Fight) के बीच बहसबाजी होने लगी. तब प्रियंका ने कहा कि पूरा घर अकेली लड़की को टारगेट कर रहा है. इसपर शिव ठाकरे (Shiv Thakare Bigg Boss) कहते हैं, यहां सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla Bigg Boss 13) का डायलॉग मत चिपकाओ. सिद्धार्थ का नाम आने पर प्रियंका चिल्लाते हुए शिव को उनका नाम नहीं लेने के लिए कहती हैं.

Sh*v has stooped a new low today, he brought sidharth shukla into a conversation that has nothing to do with him and Priyanka told him to stop#PriyankaChaharChoudhary #bb16 #priyankitpic.twitter.com/9kx2ENMPTN

— n PARODY (@PRlYANKAFCOFF) January 25, 2023