Sidharth Shukla ने Shehnaaz Gill के सामने फैलाया हाथ! कहा- काम दे दो

नई दिल्ली: टीवी इंडस्ट्री की फेवरेट जोड़ियों में से एक शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) और सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla) की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आती है. लोगों को शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला के फन मोमेंट्स और दोस्ती खूब पसंद हैं, लेकिन ये क्या? सिद्धार्थ शहनाज से काम मांग रहे हैं. आप सोच रहे होंगे की सिद्धार्थ को काम नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वे इन दिनों काफी बिजी चल रहे हैं. फिर भी शहनाज से काम मांगने के पीछे एक खास वजह है.

दरअसल, शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) प्रोड्यूसर बन गई हैं. ममंगलवार को रिलीज हुआ शहबाज का गाना 'लिटिल स्टार' खूब धूम मचा रहा है. इस गाने में शहबाज के साथ अरबाज खान की विदेशी गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी नजर आ रही हैं. दोनों की केमिस्ट्री भी मजेदार लग रही है.

इसी गाने को शेयर करते हुए सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla) ने शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) और शहबाज (Shehbaz Badesha) को बधाई दी है. सिद्धार्थ ने अपने ट्वीट में लिखा, 'हे, शहबाज मेरे दोस्त तुमने वीडियो में अच्छा काम किया है. ये गाना बहुत पसंद आया. मुझे नहीं पता था कि तुम इतने टैलेंटेड हो.' उसी ट्वीट में सिद्धार्थ ने आगे लिखा, 'अच्छा काम करती रहो शहनाज, अब तो तुम प्रोड्यूसर बन गई हो. क्या बात है बॉस, तुम्हारा कोई जवाब नहीं... मुझे भी किसी काम के लिए याद करना. तुम पर गर्व है.'

Hey @ShehbazBadesha my boy good job with the video loved the song and you … didn’t know you were so talented..keep doing better @ishehnaaz_gill you’ve become a producer now … kya baat hai boss you killing it ! … apne ko bhi kisi kaam ke liye yaad karna .. proud of you

— Sidharth Shukla (@sidharth_shukla) May 11, 2021