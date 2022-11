Bigg Boss: घर में मौजूद इस हसीना ने 'बिग बॉस' पर लगा दिया ये बड़ा इल्जाम, बाहर के लोग भी दे रहे खूब साथ

Soundarya Sharma On Bigg Boss: रिएलिटी शो 'बिग बॉस' में इन दिनों काफी बवाल मचा हुआ है. इस शो में कई प्रेम कहानियां देखने को मिल रही है और ये प्रेम कहानी जन्म ले रही है सौंदर्या शर्मा (Soundarya Sharma) और गौतम विज (Gautam Viz)के बीच. लेकिन इन दिनों शो में गौतम विज और सौंदर्या शर्मा (Soundarya Sharma) की प्रेम कहानी कंटेस्टेंट्स के साथ-साथ बिग बॉस के भी निशाने पर बनी हुई है. बीते दिन शो में सौंदर्या शर्मा और गौतम विज की प्रेम कहानी को कठघरे में खड़ा किया गया, जहां किसी ने उनकी प्रेम कहानी को फेक बताया तो वहीं किसी ने उनका साथ दिया. इन सबके बीच बिग बॉस (Bigg Boss) का रवैया देख खुद सौंदर्या शर्मा भी खुश नहीं नजर आईं और उन्होंने बिग बॉस पर पक्षपाती होने का इल्जाम लगाया.

सौंदर्या ने बिग बॉस पर लगाया आरोप

हाल ही में, 'बिग बॉस 16' (Bigg Boss 16) में दिखाया गया कि घर में अदालत लगाई गई, जिसमें गौतम विज पर इल्जाम लगा कि वह फुटेज पाने के लिए शालीन भानोट के साथ दोस्ती रख रहे हैं. इस दौरान जज जहां टीना दत्ता और प्रियंका चाहर चौधरी को बनाया गया तो वहीं वकील निमृत कौर आहलुवालिया रहीं. इस अदालत में निमृत, टीना और शालीन ने गौतम पर कई गंभीर आरोप लगाए. वहीं बिग बॉस ने इस राउंड में जीत निमृत को दिलाई, जिससे सौंदर्या शर्मा और गौतम विज खुश नहीं दिखे. इस खेल के बीच ही सौंदर्या शर्मा बोल पड़ीं, 'मुझे कभी-कभी लगता है कि बिग बॉस पक्षपाती हैं. उन्होंने जानबूझकर टीना को जज रखा.'

What a BIASED episode! Bigg Boss give the trophy to your ‘fav beti’ Nimrit #BiggBoss16 #BB16 #SoundaryaSharma #GautamSinghVig #biggboss pic.twitter.com/5L0b39BsNO

— Jeevika Singh (@Jeevikas40) November 2, 2022