Tejasswi Karan Video: कैमरे के सामने करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश संग किया रोमांस, सबके सामने कर लिया KISS

Tejasswi Prakash and Karan Kundrra Romantic Video: तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) और करण कुंद्रा (Karan Kundrra) अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात करते हैं. दोनों पिछले कुछ समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. पब्लिक प्लेस हो या फिर सोशल मीडिया, करण और तेजस्वी एक-दूसरे पर जमकर प्यार लुटाते हैं. हाल ही में ये कपल 'द खतरा खतरा शो' में नजर आया, जिसका अब एक रोमांटिक वीडियो सामने आया है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि करण (Karan Kundrra) और तेजस्वी (Tejasswi Prakash) 'हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया' के 'समझावां' गाने पर रोमांटिक डांस कर रहे हैं. डांस के दौरान दोनों एक-दूजे में खो जाते हैं. इतना ही नहीं स्टेज पर करण सबके सामने तेजस्वी के गाल पर किस कर लेते हैं. कपल का ये रोमांटिक अंदाज देखते ही बन रहा है. करण और तेजस्वी के फैंस इस वीडियो को जमकर लाइक और शेयर कर रहे हैं.

