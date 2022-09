The Kapil Sharma Show: भारती ने क्यों छोड़ दिया 'द कपिल शर्मा शो', वजह जानकर आप भी समझ जाएंगे मजबूरी!

Bharti Singh On Leaving The Kapil Sharma Show: फैंस के लिए खुशखबरी है कि कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) एक बार फिर टीवी पर वापसी करने जा रहा है. इस बार नए कॉमेडियन के साथ कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अपने शो को लेकर आ रहे हैं और कई पुराने कॉमेडियन ने इस शो का साथ छोड़ दिया है और इस फेहरिस्त में भारती सिंह (Bharti Singh) का भी नाम आता है. लेकिन भारती ने यह शो क्यों छोड़ा उसका कारणों का खुलासा हाल ही में हुआ है. खुद कॉमेडियन भारती ने बताया है कि आखिरकार उन्हें यह शो छोड़ने का फैसला क्यों लेना पड़ा.

भारती नहीं होंगी 'द कपिल शर्मा शो' का हिस्सा

पिछले दिनों कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) और कृष्णा अभिषेक के बीच लड़ाई की अफवाह ने फैंस को हैरान कर दिया था. अब भारती सिंह (Bharti Singh) को सामने आई एक खबर ने फैंस को परेशान कर दिया है. 'द कपिल शर्मा शो' 10 सितंबर से टीवी ऑनएयर होगा. बताया जा रहा है कि शो में कुछ नए चेहरे नजर आएंगे तो वहीं कुछ पुराने चेहरों को आप मिस करने वाले हैं और उनमें से एक नाम भारती सिंह का भी होने वाला है. जी हां, 'द कपिल शर्मा शो' में इस बार कॉमेडियन भारती सिंह नजर नहीं आएंगी. हाल ही में एक इंटरव्यू में भारती सिंह ने शो को ना कहने की वजह बताई.

दूसरे शो को दिया कमिटमेंट

‘द कपिल शर्मा शो’ में भारती सिंह के ना होने से यकीनन फैंस का मजा किरकिरा होने वाला है. लेकिन भारती ने खुद बताया कि वो इस बार शो का हिस्सा क्यों नहीं हैं. उन्होंने बताया कि 'द कपिल शर्मा शो’ से पहले उन्हें और ब्रेक की जरूरत थी. क्योंकि दूसरा शो लंबा चलने वाला है. हालांकि वो वापस आ गए तो शो शुरू हो गया. लेकिन मैंने कहीं और कमिटमेंट दे दिया था. बता दें कि भारती सिंह जल्द ही सिंगिंग रियलिटी शो 'सा रे गा मा पा' को होस्ट करती नजर आएंगी.

10 सितंबर से आएगा शो

भारती ने कहा कि मैं अब एक मां भी हूं, इसलिए आप मुझे हर शो में देखने की आदत मत डालिए, लेकिन बीच-बीच में आप मुझे देखते रहेंगे. आपको बता दें कि ‘द कपिल शर्मा शो’ 10 सितंबर से हर शनिवार और रविवार को रात 9.30 बजे टेलीकास्ट होगा.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर